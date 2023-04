Riikka Purra: Jos keskusta on oppositiossa SDP:n kanssa, se jää jalkoihin

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra kirjoittaa Maaseudun Tulevaisuudessa, että keskustan tappio johtui vääränlaisesta politiikasta, jota se hallituksessa hyväksyi ja takasi.

– Hallituksen tekemät päätökset ovat yleensä aina koalition jollekin osapuolelle karvaita. Niiden puolustaminen pystyssä päin ei ole helppoa. Mutta siihen, kuinka vaikeaa se lopulta on, vaikuttaa kyseisen koalition koostumus. Meistä moni ei olisi uskonut, että keskusta menee punavihreään hallitukseen, silloinkin tappion jälkeen. Ilmeisesti sitä ei uskonut moni keskustalainenkaan, hän toteaa.

– En tätä kirjoittaessani tiedä, kuinka mahdollista on koota oikeistohallitus. Mutta toivon niin tapahtuvan. Ja toivon keskustan olevan siinä mukana, Purra jatkaa.

Keskusta on viestinyt voimakkaasti opposition kutsuvan. Purran mukaan tällöin vaihtoehtoja olisi käytännössä kaksi.

– Joko keskusta tekee oppositiopolitiikkaa viime kauden hallituskumppaniensa, siis punavihreiden kanssa, oikeistopolitiikkaa vastaan. Tai se tekee oppositiopolitiikkaa perussuomalaisten takana sinipunahallitusta vastaan. Kumpikaan ei lopulta liene kovin houkutteleva rooli, Purra arvioi.

Hän toteaa, että oppositioasema ei itsessään takaa kannatuksen nousua.

– Jos keskusta on oppositiossa SDP:n kanssa, se jää sen jalkoihin, koska asetelma on hallituksen oikeisto vastaan opposition vasemmisto. Jos keskusta on oppositiossa perussuomalaisten kanssa, tilanne on sen kannalta vielä huonompi.

Purra muistuttaa, että keskusta perusteli punavihreään hallitukseen osallistumista vastuunkantamisella.

– Millä nimellä kutsuttaisiin sitä, että vaikka maassa olisi erinomainen tilaisuus rakentaa laajapohjainen ja yhteiskuntaa oikeaan suuntaan uudistava, turvallisuutta, taloutta ja koko Suomea puolustava oikeistohallitus, keskusta haluaa oppositioon?