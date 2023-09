Riikka Purra IS:lle tulevasta luottamusäänestyksestä: Toivon, että rivit ovat nyt suorina

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) kertoo Ilta-Sanomille pitäneensä rasismitiedonantoprosessin alkaessa tärkeänä, että tiedonannolla ei avata hallitusneuvotteluja tai valtion budjettia.

Hallitusnelikko toimi neuvotteluissa lähinnä taustalla, mutta Purran mukaan erityisesti viimeisinä neuvottelupäivinä puheenjohtajat käsittelivät tiedonantoa hyvin tarkasti. Varsinkin RKP halusi viilata tiedonantoa viimeiseen asti.

– Tiedonannon myötä näistä asioista tai hallituksen kannasta ei pitäisi olla mitään epäselvyyttä. Toisaalta on olemassa se raadollisempi puoli, että hallituksen osapuolet tarvitsivat tiedonantoprosessin pysyäkseen yhdessä. Se nähdään sitten perjantaina, että onko se tepsinyt, Purra sanoo ja viittaa luottamusäänestykseen.

Purra kuittaa Ilta-Sanomille kysymyksen mahdollisista uusista rasismikohuista ja hänen omista arvoistaan sillä, että enempää selittelyn tarvetta julkisuudessa ei ole. Hän sanoo selittäneensä nämä asiat perussuomalaisten puoluekokouksessa pitämässään puheessa ja aiemmin kesällä kirjoittamassaan blogitekstissä.

RKP:n puheenjohtaja, opetusministeri Anna-Maja Henriksson sanoi aiemmin kesällä, että hallituksen kaatuminen ei ollut poissuljettua. Myös Purra sanoi heinäkuussa, että jos RKP ei tue hallituksen ministereitä, hallitus kaatuu.

Miten lähellä kaatumista hallitus oli?

– Tämä kysymys pitää esittää RKP:lle. Kuten viime viikolla kuulimme, hallituksen kaatuminen kuulemma oli lähellä. Minun on mahdotonta vastata tähän kysymykseen, Purra toteaa IS:lle.

– Toivon, että rivit ovat nyt suorina. RKP:llä on perjantaihin asti aikaa suoristaa rivinsä, mikäli ne eivät jo suorina ole.

RKP:n ja perusuomalaisten välit olivat ainakin kesällä silmin nähden tulehtuneet. Purra ei kuitenkaan usko, että esimerkiksi hänen ja Henrikssonin henkilökohtaisissa väleissä on ollut mitään ongelmia tai tulehdustilaa.

– Olemme aikuisia ihmisiä ja kykenemme kanssakäymiseen. Kai se niin on, että politiikassa on semmoinen performatiivinen osa ja sitten on jotain muuta.