”Pohjakosketus lähellä” – SDP:n Eveliina Heinäluoman puheille tyrmäys

SDP:n kansanedustaja Eveliina Heinäluoma arvosteli sunnuntaina julkaistussa tiedotteessa valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) talouspuheita.

Heinäluoman mukaan ”saksiministeri” puhui Ylen Ykkösaamussa ”pahasti ohi totuuden”. SDP:n edustaja muistutti Riikka Purran aiemmasta lausunnosta, jonka mukaan perussuomalaiset olisi valmis porrastamaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan vain sillä tavoin, ettei kokonaisetuusmäärä laskisi merkittävästi.

– No, kuinkas sitten kävikään? Työttömyysturvaa on rajusti leikattu ja Purra laittaa jälleen kehysriihen päätöksillä epäonnistuneen työllisyyspolitiikkansa maksajiksi pienituloiset ihmiset, sairaat ja vanhukset, Eveliina Heinäluoma totesi tiedotteessa.

– Vaalilupaukset petettiin ja pahasti, joten en ihmettele, että perussuomalaiset pyrkivät nyt kaikin keinoin keksimään muita aiheita julkiseen keskusteluun. Saakohan Riikka Purra nämä petetyt vaalilupaukset anteeksi edes taivaan porteilla, Heinäluoma kysyi.

SDP:n edustajan puheita taivaan porteista paheksuttiin perussuomalaisten riveissä. Riikka Purra vastasi Eveliina Heinäluomalle viestipalvelu X:ssä.

– Aina kun kuvittelee, että opposition moraalinen likaämpäri on kaadettu jo pohjia myöten, he antavat lisää. Taivasten valtakunta ja syntikuvasto on valjastettu Hitas-Heinäluoman politiikkaan. Sdp tavoittelee paikkaa, jossa viedään läpi 10 miljardin säästöt. Kunpa joku kysyisi, miten aikovat sen tehdä tämän mättämisen jälkeen, Purra hämmästelee.

Perussuomalaisten kansanedustaja Onni Rostila pöyristyi Heinäluoman retoriikasta.

– On populismia ja sitten on tämän vaalikauden SDP:n hypersuper-populismia, Rostila toteaa tiedotteessa.

– Pohjakosketuksen on oltava lähellä siinä vaiheessa, kun sosialistit alkavat jakamaan vastustajiensa taivaspaikkoja.

Kansanedustaja kuvailee Heinäluoman retoriikkaa vastenmieliseksi, mutta katsoo tämän viittaavan laajempaan ilmiöön SDP:ssä. Rostila pitää SDP:n kehitystä vaarallisena koko Suomelle.

– Tämän vaalikauden SDP on varmasti yksi populistisimpia oppositiopuolueita koko Suomen historiassa. Mitä useampi menee lankaan, sitä enemmän SDP näköjään innostuu vasemmistopopulismistaan. Vaarallinen kierre koko Suomelle, Onni Rostila sanoo.

– Sen sijaan, että SDP kertoisi miten aikoo säästää ja sopeuttaa 5–10 miljardia, se vaikeroi kaikista hallituksen säästöistä ja sitten hyväksyy ne vaihtoehtobudjeteissaan, Rostila jatkaa.