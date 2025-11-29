Riikka Purra HS:lle: Puolueessa ei ole jakolinjoja

Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra, kertoo Helsingin Sanomien haastattelussa aikovansa asettua ehdolle tulevissa eduskuntavaaleissa 2027 tavoitteenaan pääministerin salkku.

Hallituskaudesta on nyt kulunut yli puolet. Purra kertoo olevansa erityisen ylpeä hallituksen tekemistä kiristyksistä maahanmuuttopolitiikkaan. Kiristyksiä on kymmeniä, joista osa on vielä valmisteluvaiheessa. Hallitus on esimerkiksi hankaloittanut kansalaisuuden saamista, pienentänyt vastaanottorahan suuruutta, vauhdittanut palautuksia, lyhentänyt pakolaisille myönnettävän oleskeluluvan kestoa ja leikannut kotouttamistoimista.

Maahanmuuttopolitiikan kiristykset Purra näkee osoitukseksi puolueensa aseman muuttumisesta. Perussuomalaisten entisen puheenjohtaja Timo Soinin hallituskaudella kiristyksiä maahanmuuttoon ei viety eteenpäin, siinä missä ne Purran perussuomalisille ovat olleet kaiken toiminnan perusta.

– Emme ole hiljainen yhtiökumppani vaan tasaveroinen suuri puolue, hän arvioi.

Purra kertoo hallituspuolueiden puheenjohtajien olevan hyvissä väleissä keskenään. Purra, Petteri Orpo (kok), Anders Adlercreutz (r) ja Sari Essayah (kd) ovat olleet välillä myös erimielisiä, mutta suuremmilta kiistoilta on vältytty.

– Kyllä me Andersin kanssa välillä vähän liekitellään. Petterin kanssa ei ole tällaiseen tarvetta, hän muotoilee.

Purran johdolla on tehty kuluvalla hallituskaudella miljardien sopeutuksia valtiontalouteen. Vaikeat päätökset näkyvät hänen mukaan myös puolueen kannatusluvuissa, jotka ovat kaukana viime eduskuntavaalien tuloksesta. Viimeisimmässä Helsingin Sanomien gallupissa perussuomalaisia kertoi kannattavansa 13,4 prosenttia vastanneista.

Purra ei ole lukuun tyytyväinen, mutta kantaa siitä täyden vastuun. Hän uskoo, että vaikeat talouspoliittiset päätökset ovat vieneet huomion puolueen ajamilta kiristyksiltä maahanmuuttopolitiikkaan.

– Puheenjohtajalla on yleensä kaikki vastuu, Purra toteaa.

Ulkopuolelta katsottuna puolueen sisällä kuohuu. Purra kuitenkin vakuuttaa, että suuria sisäisiä ristiriitoja ei perussuomalaisissa kyde. Vaikka puolueen kannatus on laskenut ja sen sisäisistä ristiriidoista on levinnyt huhuja etenkin kansanedustaja Teemu Keskisarjan voitettua puolueen varapuheenjohtajaäänestyksessä paikan itselleen Mari Rantasen sijaan, ei Purra näe riskiä puolueen jakautumisesta uudelleen.

– En ole havainnut, että sisällämme on sellaisia jakolinjoja, hän summaa.