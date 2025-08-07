Riikka Purra: Hallitus on tehnyt yli puolen miljardin säästöt valtionhallintoon

Valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) mukaan valtionhallinnon sopeutustoimet koskevat kaikkia ministeriöitä, virastoja ja toimialoja.
– Hallitus on tehnyt isot yli puolen miljardin säästöt valtionhallintoon. Tämä tarkoittaa muutoksia ja toiminnan järkeistämistä kaikkialla, ministeriöissä, virastoissa ja toimialoilla, Purra kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.
Valtionvarainministeri esitteli eilen esityksensä ensi vuoden budjetiksi. Esityksessä Opetushallitus lakkautettaisiin, ja sen toiminnot siirrettäisiin osaksi opetusministeriötä.
– Toimintoja ja virastoja on myös lakkautettu ja esimerkiksi päätetty siirtää ministeriöön, kuten Valtion asuntorahasto ympäristöministeriöön.
Purra täsmentää, että Valtio asuntorahasto siirretään osaksi ministeriötä ensi vuoden alusta.
– Esitykseni Opetushallituksesta kuuluu samaan sarjaan.
Valtiovarainministerin mukaan Opetushallituksen toimintojen siirtäminen osaksi ministeriötä toisi vuonna 2027 noin 15 miljoonan euron säästöt.
