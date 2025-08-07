Verkkouutiset

Valtiovarainministeri Riikka Purra. LEHTIKUVA / ANTTI AIMO-KOIVISTO

Riikka Purra: Hallitus on tehnyt yli puolen miljardin säästöt valtionhallintoon

  • Julkaistu 07.08.2025 | 18:52
  • Päivitetty 07.08.2025 | 18:52
  • Politiikka
Valtiovarainministerin mukaan toimintaa pitää järkeistää kaikkialla.
Valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) mukaan valtionhallinnon sopeutustoimet koskevat kaikkia ministeriöitä, virastoja ja toimialoja.

– Hallitus on tehnyt isot yli puolen miljardin säästöt valtionhallintoon. Tämä tarkoittaa muutoksia ja toiminnan järkeistämistä kaikkialla, ministeriöissä, virastoissa ja toimialoilla, Purra kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Valtionvarainministeri esitteli eilen esityksensä ensi vuoden budjetiksi. Esityksessä Opetushallitus lakkautettaisiin, ja sen toiminnot siirrettäisiin osaksi opetusministeriötä.

– Toimintoja ja virastoja on myös lakkautettu ja esimerkiksi päätetty siirtää ministeriöön, kuten Valtion asuntorahasto ympäristöministeriöön.

Purra täsmentää, että Valtio asuntorahasto siirretään osaksi ministeriötä ensi vuoden alusta.

– Esitykseni Opetushallituksesta kuuluu samaan sarjaan.

Valtiovarainministerin mukaan Opetushallituksen toimintojen siirtäminen osaksi ministeriötä toisi vuonna 2027 noin 15 miljoonan euron säästöt.

