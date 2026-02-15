Riikka Purra ällistyi – Ylen kolumnin mukaan hallitus kyykyttää köyhiä

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) hämmästelee Ylellä julkaistua professori Heikki Hiilamon kolumnia.

– Piti tarkistaa uudelleen, että tosiaan klikkasin Ylen enkä Kansan Uutisten etusivulle, Purra sanoo X-palvelussa.

Hiilamon kolumni löytyy tämän linkin takaa. Kirjoitus on merkitty avainsanalla ”köyhyys”. Siinä sosiaalipolitiikan professori Hiilamo muun muassa sanoo, että ”nykyisen hallituksen perinnöksi jää ’köyhät kyykkyyn'”. Otsikossa kysytään, johtaako puolustusmenojen kasvu köyhyyden räjähdykseen.

– Hallituskautta on jäljellä reilu vuosi, mutta jo nyt on selvää, että [pääministeri] Petteri Orpo (kok.) muistetaan pääministerinä, jonka hallitus ampui Suomen perusturvan reikiä täyteen. Hallitus karsi rajusti asumistukea, poisti työmarkkinatuesta lapsikorotukset, kiristi toimeentulotuen ehtoja sekä alensi sen tasoa, Hiilamo muun muassa ryöpyttää.

Myös Suomen julkisen talouden karu tilanne kuitenkin myönnetään. Hiilamo kysyy, ”millaiseen köyhien kurjistamiseen” joudutaan varautumaan seuraavalla hallituskaudella, jotta EU:n tarkkailuluokalle joutuneen valtion talous saataisiin pelastettua.

Hiilamo ottaa hampaisiinsa myös puolustusmenot, joiden nostamiseen Suomi on sitoutunut,

– Tykit vastaan voi -dilemma pätee myös Suomeen. Vaikka budjettitilanne on synkkä, se ei ole vaihtoehdoton. On tärkeää hahmottaa suuruusluokkia, hän muun muassa sanoo.

– Aseellisen ja sosiaalisen turvallisuuden tasapainottamiseksi säästöjä on pakko hakea sellaisista sosiaalimenojen eristä, jotka kohdentuvat laajalle joukolle keski- ja hyvätuloisia. Tällaisia etuuksia ovat esimerkiksi eläkkeet ja lapsilisät, Heikki Hiilamo kirjoittaa.

Hänen mukaansa tällaiset leikkaukset ovat poliitikoille kuitenkin äärimmäisen vaikeita. Hiilamo pitää toimia silti välttämättöminä ”tai hukka maan perii”.

Riikka Purran mielestä professori Hiilamo olisi saanut julkaista omat esityksensä julkisen talouden tasapainottamiseksi.

– Mielestäni ei olisi lainkaan huono idea edellyttää, että tällaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun säännöllisesti osallistuva professori laittaisi kolumninsa liitteeksi mielestään sopivan 10 miljardin säästölistan, Purra toteaa.

Vaikka hallitus onkin sopeuttanut julkista taloutta tällä vaalikaudella, on Suomen julkinen sektori OECD:n vertailun mukaan jo maailman suurin suhteessa bruttokansantuotteeseen. Vertailun ykköspaikka ei selity vain puolustusmenoilla. Suomi käyttää nimittäin Eurostatin lukujen perusteella suhteessa eniten rahaa maailmassa sosiaalietuuksiin. Verkkouutiset kertoo asiasta lisää alla olevassa jutussa.

— Riikka Purra (@ir_rkp) February 15, 2026