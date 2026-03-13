Rheinmetallin toimitusjohtaja: Eurooppa kärsii kriittisestä ammuspulasta

Saksan suurimman asevalmistajan Rheinmetallin toimitusjohtaja Armin Papperger on ilmoittanut Euroopan kärsivän kriittisestä ampumatarvikkeiden pulasta varoittaen, että jos varsinaiset taistelut alkaisivat, varastot tyhjenisivät päivissä. Neue Zürcher Zeitungin haastattelussa hän totesi, että ”lähes kellään Euroopassa ei ole tarpeeksi ampumatarvikkeita” ja ilmoitti yhtiön suunnittelevan tykistöammusten tuotannon kasvattamista nykyisestä 70 000:sta 1,5 miljoonaan vuodessa vuoteen 2030 mennessä.

Papperger huomautti myös panssaroitujen ajoneuvojen suuresta kysynnästä korostaen tarvetta suojata joukkoja drooneilta ja ohjuksilta. Rheinmetallin tilauskirja lähestyy jo 70:tä miljardia euroa ja voi kaksinkertaistua vuodessa. Pääosa toimituksista ajoittuu hänen mukaansa vuosille 2029–30. Hänen lausuntojaan tukee Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutti SIPRIn data: viimeisen viiden vuoden (2021–25) aikana Euroopan maan ovat yli kolminkertaistaneet aseiden tuontinsa. Euroopasta on tullut suurin ostaja-alue, johon matkaa jo kolmannes maailman asetuotannosta.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Lähes puolet (48 prosenttia) asetuonnista tulee Yhdysvalloista, joka on vahvistanut valta-asemaansa lisäämällä Euroopan-vientiään 217 prosenttia. Venäjän globaali asevienti on samaan aikaan pudonnut 64 prosentilla ja sen osuus maailman asekaupasta on pudonnut 6,8 prosenttiin.

Pulan ja tuontiriippuvuuden keskellä Eurooppa etsii keinoja kiihdyttää oman puolustusteollisuutensa kehitystä hyödyntäen Ukrainan kokemuksia. ”Build With Ukraine” -aloitteen myötä Euroopan maat ovat saaneet haltuunsa taistelutestattua, ukrainalaista teknologiaa.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Berliini on allokoinut kuluvana vuonna 11 miljardia euroa Ukrainan sotilasapuun, mukaan lukien kaksi miljardia yhteisyritysten tukeen. Saksan hallitus pyrkii siirtämään puolustushankintoja perinteisestä panssaroidusta kalustosta kohti innovaatioita antamalla tukea drooni- ja tekoälyalan startupeille. Saksan talousministeri Katherine Reichen mukaan Ukrainasta on tullut uusien asejärjestelmien suurin koealue, ja Euroopan täytyy oppia siitä nopeasti.

Saksan lisäksi samanlaisia yhteisyrityksiä perustetaan muissakin Euroopan maissa.