Reza Pahlavi kutsuu iranilaisia mielenosoituksiin: ”Älkää jättäkö katuja”

Pyydän teitä menemään kaupunkien pääkaduille tänään sunnuntai-iltana kello kuudelta, Reza Pahlavi, Iranin viimeisen shaahin poika, kehottaa iranilaisia sosiaalisessa mediassa.

Lähtekää yhdessä ystävienne ja perheenjäsentenne kanssa, hän lisää.

– Älkää erkaantuko matkalla toisistanne tai ihmisjoukoista, älkääkä kulkeko sivukatuja pitkin, sillä ne voivat vaarantaa henkenne. Tietäkää, ettette ole yksin, Pahlavi sanoo viestipalvelu X:ssä jakamallaan videolla.

Katujen valtaamisella on merkitystä, sillä runsaat väkijoukot kaduilla ovat heikentäneet Iranin hallintoa, Pahlavi sanoo. Hän kertoo saaneensa Iranista raportteja, joiden mukaan ajatollah Ali Khamenein johtama islamilainen tasavalta kärsii sotilaspulasta.

– Khameneilla on jäljellä enää vähemmistö väkivaltaisia palkkasotureita, jotka – rikollisen johtajansa tavoin – eivät ole iranilaisia ja ovat Iranin vastaisia. He pitävät teitä, Iranin suurta kansakuntaa, vihollisenaan.

Useat asevoimien ja turvallisuusjoukkojen jäsenet ovat jättäneet työpaikkansa tai kieltäytyneet noudattamasta käskyjä mielenosoitusten tukahduttamiseksi.

Diasporassa eläviä iranilaisia Pahlavi kannustaa jatkamaan mielenosoituksia Iranin ulkopuolella sekä levittämään tietoa Iranin tilanteesta esimerkiksi poliitikoille.

Hän kuvailee ulkomailla asuvien iranilaisten olevan ylpeitä Iranissa protestoivien iranilaisten rohkeudesta.

– Maailma seisoo tänään kansallisen vallankumouksenne rinnalla ja ihailee rohkeuttanne, Pahlavi sanoo.

– Älkää jättäkö katuja. Sydämeni on kanssanne. Tiedän, että olen pian rinnallanne, hän jatkaa.

Toisessa päivityksessään hän kirjoittaa valmistautuvansa palaamaan Iraniin, kun ”kansallinen vallankumous on voittanut”.

– Uskon, että tuo päivä on hyvin lähellä.

Pahlavi elää maanpaossa Yhdysvalloissa. Hän on profiloitunut Iranin islamilaisen tasavallan vastustajana ja on toistuvasti vaatinut Iranin demokratisoitumista.

