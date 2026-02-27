Reserviläisten käskykortti muuttui – USU: Oma drooni nyt mukaan

Käskykorttia on muutettu Venäjän aloitettua hyökkäyssotansa Ukrainassa. Reserviläiset saavat käskykortin esimerkiksi sodan kynnyksellä. Aiheesta kirjoittaa Uutissuomalainen.
Nykyään sotatoimiin lähtevää kehotetaan ottamaan mukaan esimerkiksi oma ase, drooni tai gps-laite, jos sellaisen omistaa.
– Käskykortissa olevaa materiaalilistaa kehitetään osana varautumista toimintaympäristö huomioiden, kapteeni Pasi Kontinen Maavoimien esikunnasta kertoo USU:lle.
– Reserviläisten kiinnostus omia varustehankintoja kohtaan on lisääntynyt, mikä on huomioitu listan kehittämisessä, Kontinen perustelee.
Reserviläisellä tulee olla mukanaan sotilaspassi, passi, tunnuslevy, käteistä rahaa, mahdolliset reseptilääkkeet ja ajokortti.
Muiden listalla olevien varusteiden mukaan ottaminen on vapaaehtoista, eikä niiden hankkiminen saa viivästyttää lähtöä palvelukseen.
Käskyssä saapua ylimääräiseen palvelukseen oli vielä vuonna 2020 varsin lyhyt lista mukaan otettavista tavaroista. Mukana oli lähinnä vaatteita sekä hygienia- ja retkeilytarvikkeita.
Nyt voimassa olevassa käskykirjeessä listalla ovat myös esimerkiksi lennokki, paikannuslaite, pimeänäkölaite, etäisyysmittari, lumikengät ja otsalamppu. Käskyssä luetellaan mukaan otettaviksi esineiksi myös esimerkiksi sotilaskäyttöön soveltuva ase ampumatarvikkeineen.
Mukaan otettavat esineet tulevat ensisijaisesti reserviläisen omaan käyttöön.
Omista tarvikkeista on mahdollista saada korvaus.