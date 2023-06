Reserviläisille jaettiin kuolleiden toverien varusteet – vetoavat videolla Vladimir Putiniin

Sosiaalisessa mediassa leviää video, jossa mobilisoidut venäläissotilaat vetoavat Venäjän presidentti Vladimir Putiniin saadakseen toimivat varusteet.

Videolla miehet esittäytyvät Etelä-Venäjällä sijaitsevan Budjonnovskin kaupungin asukkaiksi. He kertovat, että heidät mobilisoitiin 14. toukokuuta. Pian tämän jälkeen alkoivat vaikeudet.

Puhetta paperilla lukeva sotilaspukuinen mies listaa useita ongelmia, joita miehet kohtasivat saavuttuaan harjoitusalueelle.

Miehen mukaan varusteet eivät täytä turvallisuusvaatimuksia. Luotiliiveissä on merkkejä huomattavista vaurioista ja aiemmasta käytöstä, kun taas aseet ovat kuluneita ja niiden piiput vääntyneitä. Myös luotiliiveissä käytettävästä kevlarista on pulaa.

– Luhanskin kansantasavallassa sijaitsevalla harjoitusalueella vallitseva kaaos ei ole asevoimien arvoista, puhetta paperista lukeva sotilas harmittelee.

Mies valittelee myös mobilisoitujen sotilaiden kohtelua. Hän kertoo, että miehet pakotettiin jättämään tavaransa ja ottamaan mukaansa vain alusvaatteet, sukat ja kaksi litraa vettä. Heille ei myöskään annettu sotilaspasseja tai kerrottu, mihin sotilasyksikköön he kuuluvat.

Huonosta kohtelusta ja puutteellisista varustuksesta huolimatta miehet eivät kuitenkaan halua luovuttaa, vaan pyytävät Putinia korjaamaan ongelmat asevoimien ylipäällikkönä.

– Emme kieltäydy taistelutehtävien suorittamisesta, mutta käytännössä meitä ei ole olemassa. Pyydämme teitä reagoimaan ja ratkaisemaan tilanteemme mahdollisimman nopeasti, mies vetoaa.

Russian mobiks from Budyonovsk are given weapons and armour taken off their dead comrades during training in the so-called "LPR". This forced them to record and appeal no other than directly to the president of the RF. But they don't mind continuing being in the hostilities,… pic.twitter.com/8KN8ZEPG87

— Dmitri (@wartranslated) June 3, 2023