Reservejä virtaa taisteluihin, Venäjää uhkaa saarrostus

Ukrainalaisen sotilastarkkailijan Kostyantyn Mashovetsin mukaan Venäjän sodanjohto on lähettänyt reservejä taisteluun Bilovodyn ja Vodolahyn suunnilla Sumyn kaupungin pohjoispuolella estääkseen Ukrainan joukkoja saartamasta venäläisiä Oleksiivkassa, kertoo amerikkalainen Institute for the Study of War (ISW) -ajatushautomo tilannekatsauksessaan.

Taistelut ovat jatkuneet viime viikkoina kiivaina Pohjois-Ukrainan Sumyn alueella.

Mashovetsin mukaan Ukrainan joukot ohittivat venäläisten asemat Oleksiivkan lähellä itä- ja koillispuolelta murtautuen Novomykolaivkaan.

Ukrainan kerrotaan tehneen viime aikoina paikallisia vastahyökkäyksiä ja vaikeuttaneen venäläisten etenemistä.

ISW:n mukaan Venäjän joukot ovat edenneet Sumyn kaupungin koillispuolella sijaitsevassa Junakivkassa.

Venäjän joukot kärsivät rajuja tappioita kesähyökkäyksessään Ukrainan pitkällä rintamalinjalla. Venäläisten kuolonuhrien määrän sanotaan olevan suurempi kuin kertaakaan aikaisemmin Ukrainan sodan aikana. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.