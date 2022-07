Reservejä kootaan ympäri Venäjää ja siirretään kohti Ukrainaa

Ison-Britannian puolustusministeriön mukaan Venäjä valmistautuu uuteen hyökkäykseen perustamalla uusia sotilasyksiköitä Ukrainan lähialueelle. Pääkalustona reservijoukoista koostuvilla yksiköillä tullee olemaan MT-LB -panssariajoneuvo, joka on Venäjällä määritetty riittämättömäksi eturintaman joukkojen käyttöön heikon panssaroinnin ja aseistuksen vuoksi.

– Venäjä siirtää reservejä maan halki ja kokoaa ne Ukrainan lähialueella tulevia hyökkäysoperaatiota varten. Suuri osa uusista jalkaväkijoukoista käyttää luultavasti kalustonaan MT-LB panssaroituja miehistönkuljetusajoneuvoja, jotka otetaan pitkäaikaisvarastosta joukkojen pääasiallisiksi kuljetusajoneuvoiksi. Sodan kumpikin osapuoli on käyttänyt MT-LB -ajoneuvoja tukitehtäviin, mutta Venäjä on jo kauan sitten todennut niiden olevan riittämättömiä eturintaman jalkaväen kuljettamiseen, kertoo Britannian puolustusministeriö Twitterissä.

MT-LB suunniteltiin alun perin 1950-luvuilla traktoriksi tykistön vetämistä varten. Sen panssarointi on hyvin heikko ja sen aseistuksena on vain konekivääri puolustautumista varten.

Ukraina tiedustelu on kertonut Venäjän perustavan uutta noin 15500 sotilaan yksikköä tappioiden korvaamiseksi, sillä loppukevään ja kesän taistelut Itä-Ukrainassa ovat heikentäneet monien yksiköiden vahvuuden murto-osaan aiemmasta. Uuden yksikön ennustetaan olevan valmis rintamalle siirtymiseen loppukesän aikana.

Suuri osa sodan ensimmäisessä vaiheessa taistelleista joukoista oli varustettu MT-LB -vaunuja huomattavasti vahvemmin panssaroiduilla ja aseistetuilla BMP-2 rynnäkköpanssarivaunuilla. MT-LB -vaunujen käyttöönotto kertoo Britannian puolustusministeriön mukaan siitä, että Venäjän taistelukykyisten joukkojen määrä on hiipumassa, eikä varastossa ole enää modernia kalustoa uusien sotilasyksiköiden perustamiseksi.

– Huolimatta Presidentti Putinin 7. heinäkuuta 2022 esittämistä väitteistä siitä, että Venäjä asevoimat ei ”ole edes aloittanut” ponnisteluja Ukrainassa, monet vahvistusjoukoista ovat hätäisesti kokoon kyhättyjä ryhmittymiä, jotka on varustettu vanhentuneella tai tarkoitukseen soveltumattomalla kalustolla, kirjoittaa Britannian puolustusministeriö.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 9 July 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/xebTKaaF6c

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Jn4rNBOp5s

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) July 9, 2022