MT: Rekisterikilpien lukulaite liiankin tehokas – poliisi ei ennätä puuttua kaikkiin tehtäviin

Poliisin rekisterikilpien lukulaite (Revika) on kehittynyt niin tehokkaaksi, että poliisilla ei ole resursseja tarttua kaikkiin sen tarjoamiin osumiin, uutisoi Maaseudun Tulevaisuus. Revika on poliisin käytössä partioiden autoissa, joissa se reagoi reaaliajassa ilmoittamalla äänimerkillä käyttökiellossa olevien autojen lisäksi myös poliisia kiinnostavista kuljettajista.

– Hätäkeskus pystyy syöttämään järjestelmään vaikkapa epäillyn rattijuopon rekisteritunnuksen. Laitetta voidaan käyttää etsintäkuulutettujen henkilöiden ja anastettujen ajoneuvojen etsintään, ylikonstaapeli Markku Nygård Oulun poliisin liikennevalvontaryhmästä selittää.

Revika on kajaanilaisen Sunit Oy:n kehittämä konenäköön perustuva järjestelmä, joka on asennettu noin 850 poliisin ajoneuvoon. Sen avulla pystytään lukemaan noin 300 000 rekisterikilpeä vuorokaudessa.

Järjestelmä on tehostanut Liikkuvan poliisin työtä valtavasti. Se on jopa kymmenkertaistanut puuttumiset käyttökiellossa olevien ajoneuvojen tapauksiin yhden työvuoron aikana. Itä-Suomen poliisilaitoksen vanhempi konstaapeli Timo Rihkajärvi Kuopion poliisista kertoo, että usein resurssien puutteen vuoksi on mahdollista puuttua vain räikeimpiin laitteen ilmoittamiin tapauksiin.

Jos auto on ollut katsastamatta vain jonkin aikaa, tai jos verojen maksu on hieman myöhässä, puuttumiskynnys on Rihkajärven mukaan korkealla. Revikan tallentamaa kuva- ja videomateriaalia on lupa pitää tallessa korkeintaan 24 tuntia.

Järjestelmä on integroitu poliisin kenttäjohtojärjestelmään yhteensopivaksi. Tietokanta pohjautuu Traficomin ajoneuvotietoihin, kuten katsastukseen, ajoneuvoveroon, liikennekäytöstä poistoon ja ajokorttitietoihin.