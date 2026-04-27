”Raukkamainen tapa toimia” – Helsingin poliisilta painava viesti nuorten rikollisuudesta

Helsingin poliisille ilmoitettujen rikosten sekä hälytystehtävien määrä on jatkanut edelleen kasvuaan. Hälytystehtävissä kasvua on ollut noin viisi prosenttia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden ja rikoslakirikosten määrässä noin seitsemän prosenttia.

Viime kuukausina julkisuudessa on ollut esillä useita nuorten tekemäksi epäiltyjä ryöstöjä, pahoinpitelyjä sekä muita vakavia rikosepäilyjä. Helsingin poliisi on huolissaan nuorten rikosten vakavoitumisesta ja väkivallan raaistumisesta.

– Vaikka edelleen tilanne on se, että valtaosalla nuorista menee hyvin, niin meillä on pieni joukko nuoria, joista osa on ajautunut jo hyvin vakavaan rikoskierteeseen. Erityisesti 15-17-vuotiaiden nuorten osalta on havaittavissa, että nuori on usein rikoksen tehdessään hatkassa sijoituspaikastaan. Poliisi on tuonut useasti esiin huolen siitä, että karkumatkalla olevien nuorten riski ajautua joko rikoksen tielle tai rikoksen uhriksi on huomattavan korkea, toteaa tiedotteessa rikosylitarkastaja Jari Illukka.

Roihuvuoressa paloi huhtikuun alussa kerrostalon autokatos ja kahdeksan henkilöautoa. Törkeästä vahingonteosta epäillään kolmea alaikäistä nuorta, joilta löytyy taustalta myös aiempaa rikollisuutta.

– Ensiarvoisen tärkeää olisi saada mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lasten ja nuorten rikoskierteet poikki, jotta heidän tiensä ei vie vakavampiin rikoksiin ja lopulta osaksi järjestäytynyttä rikollisuutta, Illukka painottaa.

Poliisi priorisoi jutut, joissa epäiltynä tai uhrina on alaikäinen. Poliisi pyrkii tunnistamaan nuorten rikoskierteitä ja toimintaan puututaan tehokkaalla rikosprosessilla ja tarvittaessa pakkokeinoilla.

Alle 15-vuotiaiden osalta poliisin keinot rajalliset

Poliisille ilmoitetaan vuosittain runsaasti rikoksia, joissa kaikki epäillyt ovat alle 15-vuotiaita. Jokaisen poliisille tehdyn ilmoituksen osalta tehdään esiselvitys ja harkinta siitä, mitä esitutkintatoimenpiteitä asiassa on tarpeen suorittaa. Poliisi selvittää myös alle 15-vuotiaiden epäillyksi tekemät rikokset ja tekee lastensuojeluilmoituksen rikolliseen tekoon epäillyistä lapsista.

– Esitutkinta toimitetaan näissä tapauksissa tarvittaessa: esimerkiksi anastetun omaisuuden takaisin saamiseksi, rikoksen uhrin vahingonkorvausoikeuden toteuttamiseksi tai epäiltyyn kohdistettavien lastensuojelutoimenpiteiden tarpeen tai muun epäillyn etuun liittyvän selvittämistarpeen vuoksi. Jos epäillyistä yksikin on 15 vuotta täyttänyt, tehdään esitutkinta normaaliin tapaan, kertoo Helsingin poliisissa Ankkuri-toimintaa johtava rikoskomisario Marja Väätti.

Poliisin ei ole mahdollista käyttää vapauteen kohdistuvia pakkokeinoja alle 15-vuotiaisiin. Alle 15-vuotias voidaan vain erittäin painavasta syystä velvoittaa olemaan läsnä esitutkinnassa enintään 24 tuntia.

– Poliisin näkemyksen mukaan olisi hyvä, jos tulevaisuudessa vakavissa rikosepäilyissä olisi mahdollisuus pitää myös alle 15-vuotiaita säilössä nykyistä pidempään, Väätti sanoo.

Helsingin poliisilaitoksella kaikki alle 15-vuotiaiden rikosasiat käsitellään moniammatillisessa Ankkuriryhmässä. Ankkuritoiminta on lähtökohtaisesti varhaisen puuttumisen keino, jonka tavoitteena on puuttua orastaviin ongelmiin aikaisessa vaiheessa ja ennaltaehkäistä ongelmien kasaantuminen. Ankkuritoimintaan osallistuminen on vapaaehtoista.

– Meillä on kuitenkin esimerkkejä lapsista, joista ei jostain syystä saada otetta. Poliisi on saattanut tehdä useita lastensuojeluilmoituksia, mutta lapsen rikoskierre vain jatkuu. Poliisin keinot puuttua alle 15-vuotiaiden rikoksiin ovat varsin rajalliset. Poliisi on aktiivisesti yhteydessä lastensuojeluun, jotta heillä olisi ajantasainen tilannekuva lasten tilanteesta, Väätti toteaa.

Poliisilla ei ole erityisiä viitteitä siitä, että nuoret kantaisivat aiempaa useammin teräasetta mukanaan. Sen sijaan on tuntuma siitä, että jos teräase on mukana, sen käyttökynnys voi olla hyvin matala.

– Jos nuorilla tulee riitaa keskenään ja taskusta löytyykin teräase, saatetaan sitä käyttää yhtään miettimättä teon seurauksia. Tämä on poliisin mielestä erittäin huolestuttava suuntaus. Ne teräaseet tulisi ehdottomasti jättää kotiin, jotta mitään peruuttamatonta ei pääsisi tapahtumaan, Helsingin poliisin valvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Hanna Kiiskinen korostaa.

Tilausrikosten ilmiö rantautui Suomeen

Huumausainerikoksista epäiltyjen henkilöiden profiileissa korostuu huolestuttava kasvu alaikäisten epäiltyjen osalta.

– Huumausainerikoksista epäillyillä nuorilla on yhteyksiä suoraan tai välillisesti katujengeihin, joilla taas on entistä vahvempi kytkös kansainväliseen järjestäytyneeseen rikollisuuteen, sanoo rikostarkastaja Kimmo Sainio.

Erityisen huolissaan poliisi on Suomeen rantautuneesta Crime as a Service -ilmiöstä, jossa nuoria houkutellaan varsin mitättömillä palkkioilla tekemään tilauksesta vakaviakin rikoksia.

Usein toimintaa ohjaillaan ulkomailta käsin ja päätoimijat varmistavat uhkailemalla ja kiristämällä, että nuori toteuttaa tilatun rikoksen.

– Alaikäisten ja haavoittuvassa asemassa olevien nuorten hyväksikäyttö omiin rikollisiin tarkoituksiin on huolestuttava ja raukkamainen tapa toimia, Sainio toteaa.

LUE MYÖS:

Ilotulitteet yleistyneet ”valitettavan paljon”, näin käy Kaivopuiston vappujuhlinnalle