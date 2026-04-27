Ilotulitteet yleistyneet ”valitettavan paljon”, näin käy Kaivopuiston vappujuhlinnalle

Tulevana viikonloppuna juhlitaan vappua ja nuoret kokoontuvat taas puistoihin juhlimaan. Poliisi on vappuna ja myös tulevissa koulujen päättäreissä näkyvästi valvomassa ja varmistamassa, että juhlat sujuvat turvallisesti.

– Huoltajien olisi hyvä tarkistaa juhlimaan lähtevien nuorten reput. Juhlatarvikkeisiin ei kuulu teräaseet, eivätkä ilotulitteet. Myöskään alkoholia tai muita päihteitä ei alaikäisellä pidä olla. Ilotulitteiden käyttö on viime vuosina yleistynyt valitettavan paljon ja ne ovat aiheuttaneet vakavia vaaratilanteita räjähtäessään ihmismassojen keskellä, muistuttaa Helsingin poliisin valvontatoiminnon johtaja, ylikomisario Hanna Kiiskinen.

Viime vappuaattona poliisi alkoi tyhjentää Helsingin Kaivopuistoa jo vähän iltakymmenen jälkeen, kun häiriöiden määrä puistossa alkoi kasvaa ja paikalla oli paljon päihtyneitä nuoria.

Juhlijat voivat varautua myös tänä vuonna siihen, että puisto tyhjennetään ennen pimeän tuloa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden vuoksi.

Vappuna ja koulujen päättäreissä on runsaasti liikkeellä poliisin lisäksi myös muita turvallisia aikuisia.

– Juhlapäivien operaatioissa nuorisotyön tärkein tavoite on mahdollistaa turvallisia aikuisia kadulle kohtaamaan nuoria, olemaan läsnä ja auttamaan tarvittaessa, toteaa Helsingin kaupungin nuorisasiainjohtaja Mikko Vatka.

