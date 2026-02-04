Rauhanneuvottelut jatkuvat – asiantuntija: tästä syystä Kreml ei halua lopettaa sotaa

Toinen kierros kolmikantaneuvotteluita Ukrainan rauhasta on alkanut Abu Dhabissa hetki sitten.

– Neuvotteluprosessi käynnistyi kolmikantamuodossa Ukraina, Yhdysvallat ja Venäjä. Seuraavaksi työ jatkuu erillisissä ryhmissä aihealueittain, minkä jälkeen on tarkoitus palata sovittamaan kantoja yhteen, kertoo Ukrainan pääneuvottelijoihin kuuluva Rustem Umerov.

Venäjä teki tiistain vastaisena yönä massiivisen drooni- ja lennokkihyökkäyksen Ukrainaan ja iski myös maan energiasektoriin, jota oli koskenut tyngäksi jäänyt energiatulitauko. Presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Moskova rikkoi viime viikolla viikon ajaksi julistetun tulitauon. Esimerkiksi Kiovassa on kärsitty jo useita viikkoja sähkö-, vesi-ja lämmityskatkoista kireässä pakkasessa.

Zelenskyin mukaan Ukraina tarkistaa neuvottelukantaansa Venäjän uusimpien iskujen vuoksi. Aiemmin on kerrottu, että yksi neuvotteluissa edelleen auki olevista kipeimmistä kysymyksistä koskee Donbasin aluetta Itä-Ukrainassa. Venäjä vaatii Ukrainalta aiemmin miehittämätöntä aluetta ja Ukraina taas vastustaa jyrkästi ajatusta luopua maakaistaleesta, joka kuuluu sen linnoitusvyöhykkeeseen.

Kokonaisnäkymiä Ukrainalle ja sodan päättymiselle pidetään edelleen synkkinä. Naton pääsihteeri Mark Rutte totesi tiistaina, että iskut kuten edellisiltana nähdyt, kertovat ettei Venäjä ole vakavissaan rauhasta. Ne antavat huonon signaalin myös tuleville neuvotteluille.

Australialainen kenraali evp. Mick Ryan ei usko, että Kreml on valmis lopettamaan sotaa nyt. Venäjän presidentillä Vladimir Putinilla ei ole juuri mitään näytettävää aikaansaannoksistaan, vaikka sodan kustannukset ovat olleet valtavat, Ryan huomauttaa.

– Neuvotteluissa ratkaisun hyväksyminen nyt, ilman että hän voisi väittää Venäjän ja venäläisten saavuttaneen selvän ’voiton’, olisi kotimaassa suuri ongelma, Ryan arvioi Politicon mukaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on ollut erittäin pitkämielinen Venäjän kanssa, mutta vastaavasti paljon kärsimättömämpi Ukrainan kanssa.

Tiistaina Trump ohitti Venäjän massiivisen iskun Ukrainaan sanomalla, että energiatulitauko kesti viikon sunnuntaista sunnuntaihin ja ”Putin piti lupauksensa”.

– Se, että Trump on valmis sivuuttamaan Putinin räikeän ja helposti todennettavissa olevan lupauksen rikkomisen, tarkoittaa todennäköisesti sitä, että hän olisi valmis katsomaan läpi sormien myös Venäjän mahdollisia rikkomuksia tulevassa Ukrainan kanssa solmittavassa sopimuksessa. Yhdysvaltojen Ukrainalle antamien turvallisuustakuiden arvo asettuu nollan ja miinuksen välille. Tämä on keskeinen tekijä neuvotteluissa, joissa Yhdysvallat ja Venäjä painostavat Ukrainaa luopumaan Donbasin arvokkaasta puolustusvyöhykkeestä näitä takuita vastaan, sanoo The Wall Street Journalin johtava ulkomaankirjeenvaihtaja Jaroslav Trofimov.

Another round of negotiations has begun in Abu Dhabi. The negotiation process started in a trilateral format — Ukraine, the United States, and Russia. Next comes work in separate groups by specific tracks, after which a follow-up joint synchronization of positions is planned.… — Rustem Umerov (@rustem_umerov) February 4, 2026

Trump willing to excuse Putin’s blatant and easily provable violation of this promise means Trump likely willing to excuse any Russian violation of a future deal with Ukraine. The value of American security guarantees to Ukraine lies between zero and negative. An important factor… https://t.co/IrywelP0Oc — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) February 4, 2026