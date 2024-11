Rattijuoppo pakeni poliisia hätävilkut päällä, takaa-ajo videolla

Törkeästä rattijuopumuksesta epäilty autoilija ajoi hätävilkut päällä ja ohitti muita autoilijoita muun muassa ajamalla sulkuviivan yli. Asiasta kertoo Helsingin poliisilaitoksen ylikomisario Dennis Pasterstein viestipalvelu X:ssä.

Julkaisunsa yhteyteen hän on jakanut tallenteen poliisin ajokamerasta. Video on katsottavissa tämän artikkelin lopussa. Aamuyöllä kuvatulla videolla on nähtävillä, kuinka poliisi kiinnittää huomiota hätävilkut päällä ajavaan autoon ja lähtee seuraamaan tätä.

Seulonta-alkometrin puhalluksen mukaan kuljettajan veressä oli lähes kaksi promillea.

– Verikoe, rikosilmoitus ja kortti kuivumaan, Pasterstein kertoo seurauksista.

Hänen mukaansa Helsingissä jäi viime viikonloppuna kiinni yhteensä 24 epäiltyä rattijuoppoa.