Rasvapalo keittiössä voi aiheuttaa kymmenien tuhansien eurojen vahingot

Rasvapalo on yksi keskeisimmistä ruoanlaiton paloriskeistä. Herkästi syttyvä ja voimalla palava rasva aiheuttaa mittavimmat vahingot liesipaloissa. Tiedot selviävät Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tuoreesta tutkimuksesta, jossa tutkittiin LähiTapiolan korvaamia palovahinkoja.

Usein palo ei ala friteerauksesta, vaan esimerkiksi voin ylikuumenemisesta pannulla tai kattilassa.

Kun tuli karkaa ruokaa laittaessa, usein syynä on palamaan syttynyt rasva. Vielä yleisemmin rasvapalo on taustalla, kun keittiössä on syntynyt laajat palovahingot.

– Öljy, voi tai margariini voi yllättävän herkästi syttyä palamaan ja rasvapalossa vapautuu valtavasti lämpöä. Nopeasti ja voimalla syttyvä palo saattaa levitä esimerkiksi ympäröiviin tekstiileihin, keittiönkaappeihin tai liesituulettimeen. Palava rasva voi myös roiskua ja tuli siten levitä. Näissä tilanteissa nopea alkusammutus ja tulen tukahduttaminen alkuvaiheessa olisi ensiarvoisen tärkeää, kertoo SPEKin tutkija Laura Kuurne.

Tutkimuksessa tarkasteltiin lieteen liittyviä tulipaloja. Niissä rasvapaloista maksetut vahinkokorvaukset olivat keskimäärin noin 16 000 euroa. Jos tuli leviää laajasti rakennukseen, se voi pahimmillaan aiheuttaa yli sadantuhannen euron vahingot. Muissa liesipalojen yleisissä syttymissyissä keskikustannukset jäivät vähintään puolet rasvapaloja alemmas.

– Raha ei tietenkään ole mitään verrattuna henkilövahinkoihin tai turvallisuuden tunteen järkkymiseen, mutta tutkimus antaa kuvaa rasvapalojen riskeistä. Keittiön lisäksi rasva voi syttyä palamaan esimerkiksi kodin terassilla grillatessa tai savustaessa. Alkusammutusväline on siis aina hyvä olla lähellä, kun kokkaa, sanoo korvausjohtaja Antti Määttänen LähiTapiola Pirkanmaalta.

Tarkkana munkin paiston lisäksi myös pihviä paistaessa ja leipoessa

Rasvapalot ovat tutkimuksen mukaan kolmanneksi yleisin syttymissyy liesipaloissa. Muut kärkikolmikkoon yltäneet syyt olivat liedelle jäänyt ylimääräinen tavara ja valvomaton ruoanlaitto. Liesi- eli hellalta alkunsa saaneet palot ovat yleisin keittiön tulipalojen aiheuttaja.

Mieleen tulee helposti, että rasva voi syttyä erityisesti friteeratessa eli suuressa öljymäärässä uppopaistaessa. Asiantuntijat kuitenkin arvioivat, että useammin kodin rasvapalot liittyvät pienempiin rasvamääriin. Munkkeja tai ranskalaisia öljyssä valmistaessa paloriskit saatetaan myös helpommin tiedostaa.

– Palo voi saada alkunsa esimerkiksi pannulla lihaa tai kalaa voissa paistaessa tai kattilassa margariinia taikinaa varten sulattaessa. Tyypillisesti jokin keskeyttää ruoanlaiton, vie kokkaajan huomion ja lopulta liedelle unohtunut ja ylikuumentunut rasva leimahtaa liekkiin, kertoo Kuurne.

Uppopaistaessa vahingot voivat kuitenkin herkemmin kasvaa suuriksi.

– Täynnä öljyä oleva kattila voi palaa jopa parikymmentä minuuttia, jolloin sen ympärillä olevat rakenteet taatusti ehtivät syttyä. Lisäksi jos voimakas palo pääsee leviämään esimerkiksi liesituulettimeen tai hormiin kertyneen rasvan kautta, se voi nopeasti edetä jopa kattorakenteisiin, kertoo Määttänen.

Ripeä toiminta ja varautuminen auttavat

Nopeasti syttyvä rasvapalo voi hätkäyttää, jos siihen ei ole varautunut ennalta. Alkusammutukseen ei myöskään kannata ryhtyä, jos se ei ole enää turvallista. Rasvapalon alkusammutukseen on kuitenkin olemassa monia keinoja.

– Palonalun voi tukahduttaa esimerkiksi kuivalla kattilan tai pannun kannella tai sammutuspeitteellä. Molemmat kannattaa siis pitää keittiössä käden ulottuvilla. Etenkin friteerausta valmistellessa on tärkeää varmistaa, että kansi istuu kattilaan hyvin, jotta sillä voi tarvittaessa estää tulelta hapensaannin. Kannen tulee myös olla täysin kuiva sammutushetkellä, sanoo Määttänen.

Kuurne muistuttaa veden ja palavan rasvan riskeistä.

– Vettä ei koskaan pidä käyttää rasvapalon sammutuksessa, koska siinä voi aiheuttaa itselleen palovammoja ja saada myös tulen leviämään. Palavaan rasvaan kaadettu vesi höyrystyy hyvin nopeasti, mikä voi saada koko kattilan sisällön leviämään räjähdysmäisesti. Pienikin tilkka vettä voi aiheuttaa palovammoja kuuman rasvan kanssa toimiessa, sanoo Kuurne.

Jos rasva syttyy ruokaa laittaessa palamaan, tuli on paras yrittää tukahduttaa heti siinä paikassa sopivalla sammutusvälineellä. Astian siirtäminen voi aiheuttaa lisää vahinkoja. Pyri kääntämään liesi ja liesituuletin mahdollisimman pian pois päältä.