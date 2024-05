Näin Kreml kommentoi meriraja-asiaa

Kreml on kommentoinut maan puolustusministeriön ehdotuksia Itämeren valtionrajan selkeyttämiseksi.

– Tässä ei ole mitään poliittista, vaikka poliittinen tilanne onkin muuttunut merkittävästi sen jälkeen, jolloin nykyiset merirajat on hyväksytty, sanoi Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov tänään mediatilaisuudessa.

Helsingin Sanomien mukaan kysymyksen merirajoista esitti lehden Venäjän-kirjeenvaihtaja.

Aiemmin tänään sotilaallis-diplomaattiseksi kuvailtu lähde sanoi valtiollisille uutistoimistoille Tass:ille ja Ria Novostille, ettei Venäjällä ole mitään aikeita tehdä muutoksia aluevesirajoihinsa Itämerellä.

Riippumattoman The Moscow Times -lehden toimittaja Mack Tubridy kommentoi X-alustalla, että Peskovin vastaus kysymykseen on ”epävastaus”.

Peskov väitti jännitteiden olevan kiristymässä.

– Näet, kuinka jännitteet kasvavat ja mikä vastakkainasettelun taso on, etenkin Baltian alueella. Tämä edellyttää, että virastomme tekevät tarvittavat asianmukaiset toimet turvallisuuden takaamiseksi, Peskov sanoi toimittajille tilaisuudessa.

A Russian military-diplomatic source told TASS that Russia has "no intentions to revise" its territorial waters in the Baltic Sea.

Russian media, citing a gov't DRAFT(!) document, erroneously reported yesterday that Russia decided to revise those borders.https://t.co/Ap8vNFW56w

