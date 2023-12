Ranskan sotalaiva joutui huthien lennokkien hyökkäykseen – asiantuntijalta pelottava havainto

Punaisellamerellä seilannut Ranskan merivoimien fregatti Languedoc joutui lauantaina ampumaan kaksi ohjusta torjuakseen jemeniläisten huthikapinallisten lennokki-iskun.

Riskienhallinnan asiantuntija ja Ranskan merivoimien fregattikapteeni (evp) Stéphane Audrand huomauttaa, että vaikka hyökkäys onnistuttiin torjumaan, oli torjunta silti taloudellisesta näkökulmasta ”katastrofi”.

Languedoc joutui taas käyttämään droonien alasampumiseksi kaksi Aster 15 -ilmatorjuntaohjusta, jonka kappalehinta on noin miljoona euroa.

– Kuinka paljon nuo kaksi huthien droonia maksoivat? Joitakin kymmeniä tuhansia dollareita, Audrand kommentoi.

Audrand toteaakin, että merivoimat joutui käyttämään kohteen tuhoamiseksi 50-kertaisesti rahaa.

Aquitane-luokan fregatit, joihin Languedoc kuuluu, kantavat yhteensä 16 kappaletta Aster-ohjuksia. Languedocin täytyi siis ampua kahdeksasosa aseistuksestaan kahden droonin torjumiseksi.

Ydinongelma on Audrandin mukaan se, että alusten ilmapuolustusjärjestelmä on suunniteltu pitkälti torjumaan kalliita meritorjuntaohjuksia tai ilma-aluksia. Halpojen ilmatorjuntatykkien kehitys on taas laiminlyöty.

– Tämä on ollut jo vuosia myös saudien ilmapuolustuksen ongelma. Iran antaa hutheille tuhansia ohjuksia, joita saudit eivät voi tuhota taloudellisesti, Audrand kertoo.

Droonien ja halpojen risteilyohjusten yleistyminen tarkoittaakin Audrandin mielestä, että aiempi pelkästään kalliisiin ohjuksiin panostamisen strategia on tullut tiensä päähän.

– Meidän ei pidä luopua ilmatorjuntaohjuksista, mutta erittäin halvoista ilmatorjuntamenetelmistä on puute, Audrand linjaa.

Audrand myöntää myös, että ongelmia tuottaa myös Ranskan merivoimien alusten ohjuspula. Siinä missä Aquitaine-luokan alukset on varustettu 16 ohjussiilolla ja yhdellä 76 millimetrin tykillä, on Yhdysvaltojen merivoimien vain hieman suuremmassa Arleigh Burke -luokan ohjushävittäjässä ohjussiiloja 96 kappaletta. Yhdysvaltalaisalukset on myös varustettu Phalanx CIWS -lähipuolustusjärjestelmällä, joka ranskalaisista aluksista puuttuu.

Droonien torjumiseksi tarvitaan Audrandin mukaan järjestelmä, joka pystyy tuhoamaan noin 20 000 dollarin droonin noin 2 000 dollarin hintaan.

– Tällaisella hintahaitarilla ei voi harkita ohjuksia. On harkittava panoksia ja ilmatorjuntatykkejä, Audrand toteaa.

Ratkaisuksi Audrand esittää 100 millimetrin tykkejä. Ranskan merivoimilla on tällaisia, mutta ne ovat tulossa pian käyttöikänsä päähän. Uusien järjestelmien kehittäminen on aloitettava ripeästi, tai muuten merillä liikkumisen vapaus voi olla uhattuna.

– Valmistaudumme edelleen perinteiseen sotaan jaloja, teknologisesti kehittyneitä vastustajia vastaan. Nyt on kuitenkin varauduttava näihin yleistyviin ”teknosisseihin”, Aurand varoittaa.