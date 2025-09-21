Ranskalainen kenraali: Moskovan provokaatiot jäävät rankaisematta

Nato on Yhdysvaltojen Euroopasta vetäytymisen heikentämä koalitio, joka on tuomittu hitaaseen päätöksentekoon, joten Vladmir Putin jatkaa vastustajiensa reaktioiden testaamista ja liittouman kokeilemista ilman rangaistusta, sanoo ranskalainen kenraali ja sotilasstrategia-asiantuntija Nicolas Richoux Ukrinformille.

– Todellinen ongelma, ja Putin tietää tämän hyvin, on se, että Nato on koalitio. Ja kun haluat puuttua asiaan, tarvitset yksimielisyyttä. Vladimir Putinilla on yhtenäisyys päätöksenteossa, koska hän on ainoa, joka tekee päätöksiä, hän toimii paljon nopeammin. Koska koalitioon liittyy aina keskustelua, päätösten tekeminen on aina vaikeampaa. Kuka tässä tapauksessa tekee päätöksen venäläisen koneen ampumisesta alas, kenraali pohtii.

Hän muisteli Turkin reaktiota venäläiskoneeseen, joka lensi sen alueen yli marraskuussa 2015. Su-24-kone, joka loukkasi sen ilmatilaa 15 sekunnin ajan, ammuttiin alas.

Richoux’n mukaan amerikkalaisten vetäytyminen Natosta tekee eurooppalaisista liian heikkoja Putinin edessä, joten hän jatkaa heidän testaamistaan tulevaisuudessa.

– Olen erittäin Atlantti-myönteinen ja olen täysin järkyttynyt näkemästäni. Siitä hetkestä lähtien, kun emme voi enää luottaa amerikkalaisiin, eurooppalaisten rohkeus heikkenee näkyvästi. Ranska on jäljellä, ehkä myös Iso-Britannia. Joten Nato-maiden koalitiota ei oikeastaan ole olemassa. Ja Venäjä jatkaa, hän pohtii.

Kenraalin mukaan lennot talousvyöhykkeellä olivat vaarallisia jopa kylmän sodan aikana. Ja Naton koneet saattoivat Neuvostoliiton koneita ”enemmän tai vähemmän kohteliaasti”.

– Mutta nyt se on toisin. Nämä koneet ovat erityisiä. Tietojemme mukaan tämä Su-31 pystyy kuljettamaan modernia Kinzhal-ohjusta, jonka kantama on 2 000 kilometriä. Se on yliääniohjus ja voi kuljettaa sekä tavanomaisia että ydinaseita. He loukkasivat ilmatilaa 12 minuutin ajan. Tällä tavoin he kertovat meille: Itämeri kuuluu myös meille, Richoux selittää.

Kenraali uskoo, että Venäjä yrittää vakiinnuttaa asemaansa Euroopan pohjoisella laidalla ”menetettyään” Suomen, joka oli puolueeton ja erityisesti Ruotsin, joka Naton jäseneksi tultuaan on nyt uhka.

– He kokevat menettävänsä Itämeren hallinnan, ja se tekee heidät hyvin, hyvin hermostuneiksi. He jatkavat provosointia puolustaakseen oikeuttaan navigointiin, ilmatilaan ja niin edelleen. Joten en ole kovin optimistinen juuri nyt. Mielestäni Nato ei tee mitään enempää, kuin mitä se tekee tänään. Vain julistuksia ja tuomitsemisia. Joten tämä varoitus jää rankaisematta, Richoux toteaa.

Tshekin presidentti Petr Pavel sanoi lauantaina, että Venäjän rikkoessa ilmatilaa Naton on vastattava asianmukaisesti, myös sotilaallisin keinoin, sulkematta pois venäläisen lentokoneen ampumista alas.