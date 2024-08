Ranska katsoo Ukrainan hyökkäyksen menestyneen Kurskissa, myös Saksasta kehuja

– Ukrainan asevoimien hyökkäys Kurskin alueella, joka perustuu yllätysvaikutukseen ja kohtaa itärintamaa vähemmän valmistautuneita joukkoja, näyttää onnistuneen alkuvaiheessa. Hyökkäys saattaa pakottaa Venäjän asevoimat vetämään joukkoja muilta alueilta rintamalla, mikä vähentää painetta niillä alueilla, joilla Venäjän asevoimilla on aiemmin ollut vaikeuksia, lausunnossa sanotaan Ukrinformin mukaan.

Ukrainan armeija ei ole antanut virallisia lausuntoja asiasta.

Euroopan komission tiedottaja Peter Stano puolestaan sanoi torstaina, että Ukrainalla on kansainvälisen oikeuden mukaan oikeus puolustautua hyökkääjää vastaan sen maaperällä.

Saksan liittopäivien puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Marcus Faber sanoo, ettei hän näe ongelmia Ukrainan asevoimien käyttäessä Saksan toimittamia aseita Kurskin alueella.

– Joka aloittaa hyökkäyssodan naapurimaataan vastaan, muuttaa myös oman alueensa sota-alueeksi. Ukrainan hyökkäys Kurskiin on täysin laillinen ja sotilaallisesti järkevä, parlamentaarikko toteaa.

Faber totesi, että tällä operaatiolla Ukraina osoittaa toimintakykynsä. Se osoittaa myös Venäjän väestölle, että heidän diktaattorinsa hyökkäyssota koskee myös heitä eikä vain ukrainalaisia.

– Hyökkäyssodan lopettamisen täytyy olla Venäjän ja venäläisten edun mukaista. Ukrainan puolustajille voi vain toivottaa menestystä, myös Kurskissa. Mitä paremmin he menestyvät, sitä nopeammin Kreml ymmärtää, että tämä ja vain tämä voi johtaa hyökkääjän mielenmuutokseen, Faber sanoi.

Hän totesi, että Ukraina voi pysäyttää Vladimir Putinin hyökkäyssodan lähettämällä hyökkäävät joukot kotiin. Tämä on jo saavutettu puolella miehitetyistä alueista.

Faber korosti myös tarvetta antaa Ukrainalle lisää ampumatarvikkeita, tykistöä sekä pidemmän kantaman aseita, kuten saksalaisia Taurus-risteilyohjuksia. Liittokansleri Olaf Scholz on määrätietoisesti kieltänyt Taurusten toimittamisen Ukrainalle.

A large fire 🔥 is occurring in Rylsk in the Kursk Region, 27km from Ukraine 🇺🇦

Reportedly, a Russian column was destroyed at night

Rylsk would be a key target for Ukraine to cut off most Russian logistics going to the border with Ukraine’s Sumy region. It’s within HIMARS range pic.twitter.com/UqXGSeg4q2

