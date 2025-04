Uusi woke-elokuva tekeillä? Meryl Streepiä pyydetty Narnian Aslan-leijonaksi

Oscar-palkitun näyttelijä Meryl Streepin kerrotaan olevan todennäköinen valinta elokuvaohjaaja Greta Gerwigin tulevaan Narnia-elokuvaan.

75-vuotias Streep esiintyisi Netflixin elokuvassa, joka pohjautuu C. S. Lewisin Narnian tarinat -kirjasarjan kuudenteen osaan eli Taikurin sisarenpoikaan. Rooliksi uumoillaan Aslan-leijonaa, joka on Narnia-kirjoissa miespuoliseksi mielletty ja lähes jumalallinen leijona. Aslania pidetään Jeesuksen vertauskuvana.

Nexus Point Newsin ja Deadlinen mukaan muihin rooleihin harkitaan Daniel Craigia ja Charli XCX:ää.

Greta Gerwigin edellinen elokuva oli suurhitiksi muodostunut Barbie, joka tuotti lipputuloina yli 1,4 miljardia euroa. Netflix hankki oikeudet Lewisin kirjasarjaan vuonna 2018. Narnia-elokuvan ensi-ilta on marraskuussa 2026 ensin IMAX-teattereissa ja sen jälkeen suoratoistopalvelussa.

Aiemmin kehuja keränneissä Narnia-tuotannoissa Aslanin roolissa ovat olleet Ronald Pickup, David Suchet ja Liam Neeson.

Tieto Meryl Streepin mahdollisesta roolituksesta on herättänyt sosiaalisessa mediassa närkästyneitä reaktioita ja arvioita lähdemateriaalin turmelemisesta. Monet ovat verranneet tilannetta uuteen Lumikki-elokuvaan, jonka väitetty woke-sisältö herätti laajan kohun ja johti osaltaan elokuvan floppaamiseen.

LUE MYÖS:

Lumikki-suurelokuva vaikeuksissa woke-sisältönsä vuoksi (VU 10.3.2025)

Oscar winner Meryl Streep is in talks to play Aslan the Great Lion in Greta Gerwig and Netlfix’s #Narnia movie, we have confirmed with sources.⁠ ⁠

In the novels, Aslan is a talking lion who serves as Narnia’s guardian and a guide for the human children. Generally portrayed as… pic.twitter.com/kf0eWAd4NI

— Deadline (@DEADLINE) April 3, 2025