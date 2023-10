Raketinheittimiä ja lennokkeja – Hamas esittelee hyökkäyksessä käytettyjä aseitaan

Yli 700 ihmisen vahvistetaan saaneen surmansa Israelissa Hamasin aloitettua laajan yllätyshyökkäyksensä varhain lauantaiaamuna.

Palestiinalaistaistelijat tunkeutuivat Gazan kaistaleelta useisiin paikkakuntiin rajan takana. Israeliin on lisäksi ammuttu tuhansia raketteja, joista osa pääsi läpi Iron Dome -ohjuspuolustusjärjestelmästä.

Tulitaistelut jatkuivat Israelin asevoimien tiedotteen mukaan vielä maanantaina aamupäivällä ainakin seitsemällä paikkakunnalla Israelissa. Yli 400 ihmistä on kuollut Gazassa Israelin ilmaiskuissa. Suurin osa raja-aidan murtokohdista suljettiin panssarivaunujen tuella.

Iranin ja Qatarin hallitukset ovat ilmaisseet tukensa palestiinalaisille. Iranissa kansanedustajat kokoontuivat jo lauantaina huutamaan ”kuolema Israelille”-iskulauseita maan parlamentin istuntosalissa. Hamasin edustajat kiittelivät Irania aseellisesta tuesta sosiaalisessa mediassa ja tiedotustilaisuuksissa.

– Kiitämme Iranin islamilaista tasavaltaa, joka toimitti meille aseita, rahaa ja muita varusteita! He antoivat meille ohjuksia sionistien linnakkeiden tuhoamiseksi, ja auttoivat meitä panssarintorjuntaohjuksilla, Al-Qassam -prikaatien tiedottaja Abu Obaidah sanoi aiemmin Gazassa.

Hamasin aseellinen siipi on julkaissut yllätyshyökkäyksen yhteydessä suuren määrän kuvia ja videoita palestiinalaisten käyttämistä asejärjestelmistä ja tunkeutumisesta Israeliin.

Äärijärjestön videolla näytetään, kuinka lennokki vaurioittaa Israelin Merkava-taistelupanssarivaunua pudottamalla kranaatin sen ohuempaan yläpanssariin.

Erästä raja-aidan ylitystä edelsi lennokki-isku, jolla tuhottiin Israelin valvontapisteellä ollut raskas konekivääri. Aitaan räjäytettiin reikä, minkä jälkeen Hamasin taistelijat ajoivat siitä läpi moottoripyörillä.

Al-Qassam-prikaatit ovat julkaisseet kuvia raketeista, lennokeista ja muusta kalustosta, josta ainakin osan epäillään olleen peräisin Iranista.

Hamas itself confirms that #Iran provided the weapons it is using in its attack on Israel. https://t.co/NNoKOpAuRZ

— Jonathan Landay (@JonathanLanday) October 8, 2023