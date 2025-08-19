Rakentaminen ponnistaa kuopasta, käännettä odotettava ensi vuoteen

Asuntorakentamisen suhdannekuva on jatkunut yhä heikkona, ja käännettä parempaan joudutaan odottamaan ensi vuoteen, toteaa Hypon pääekonomisti Juho Keskinen.
Tänä vuonna aloitetaan kuitenkin jo enemmän asuntoja kuin viime vuonna, jolloin aloitukset jäivät alle 18 000 uuden asunnon. Yhtä matalalle ei vajottu edes 1990-luvun lamassa.
– Asuntojen hintoihin kasataankin nyt nousupainetta väkeä vetävissä kasvukeskuksissa, kun väestönkasvuun vastaavasta vuotuisesta tuotantotarpeesta jäädään yhä jälkeen yli 10 000 asunnolla, Keskinen kuvaa tiedotteessa.
Tilastokeskus julkaisi tuoreet tiedot uudisrakentamisen kehityksestä. Uusia asuntoaloituksia oli huhti–kesäkuussa noin 18 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten vastaavana ajankohtana.
Poikkeuksellisen heikossa suhdannetilanteessa uusimpaan asuntoaloitusten tilastotietoon täytyy suhtautua aiempaa suuremmalla varauksella.
Tilastokeskus julkisti myös uudisrakentamisen volyymi-indeksin, joka kuvaa käynnissä olevan uudistuotannon arvoa. Asuinrakentaminen käy nyt puoliteholla koronakriisiä edeltäneeseen tasoon verrattuna.
– Asuntorakentamisen alakulo näkyy nyt valmistuvien uudiskohteiden määrässä, kun asuntoja valmistuu tänä vuonna vähiten tilastohistoriassa. Markkinamekanismi purkaa jo myyntivarastoja, mikä on myös edellytys uusien hankkeiden käynnistymiselle. Rakennusalan luottamus on silti vieläkin EU-maiden heikointa, vaikka infrapuolen hankkeet pitävätkin osaltaan työmaita myös käynnissä. Rakennusalan elpyminen alkaa kohottaa Suomen kasvulukuja selvemmin vasta ensi vuonna, Keskinen arvioi.
Suomen Yrittäjien johtajan ja pääekonomistin Juhana Brotheruksen mukaan asuntorakentaminen rypee ankeudessa. Kesäkuun lukemat olivat heikot ja tammi-huhtikuun kasvutunnelma on tyssännyt.
– Pientalorakentaminen on historiallisen heikkoa. Rakenteellisia vastatuulia: lapsiperheiden vähyys, kaupunkien vetovoima ja ikääntyneiden omistajien jatkuva myyntitulva, Brotherus jatkaa X:ssä.
— Juhana Brotherus (@JuhanaBrotherus) August 19, 2025