Rakennuksilla putoillaan sairauslomalle ja työkyvyttömäksi

Ne tuovat mukanaan merkittäviä kustannuksia työnantajille sekä inhimillistä kärsimystä työntekijöille, toteaa Aluehallintovirasto.

Yksi työntekijän poissaolopäivä sairauden takia maksaa työnantajalle kolme kertaa tämän palkan. Näistä syistä putoamisvaaran torjunta on ollut työsuojeluviranomaisten työmaatarkastusten yksi painopiste.

Vuonna 2024 työsuojeluviranomaiset tarkastivat noin 1 700 rakennustyömaan putoamissuojauksen.

– Vakava hengen tai terveyden menettämisen vaara todettiin 22 rakennustyömaalla, kertoo ylitarkastaja Mikko Koivisto Aluehallintovirastosta.

Työmaatarkastuksilla putoamissuojauksessa havaittu puute oli noin 470 kertaa lakitermein vähäistä suurempi.

– Tällöin annoimme työnantajalle kehotuksen korjata työskentelyolosuhteet lain vaatimiksi. Jälkikäteen tsekkasimme, että vaaditut korjaukset myös tehtiin, Koivisto kertoo.

Lisäksi työmailla havaittiin pienempiä putoamissuojauksen puutteita noin 400. Niiden korjaamiseksi työmaiden työantajia muistettiin toimintaohjeella.

Putoamissuojaus ei vaadi paljoa

Koivisto muistuttaa, että putoamissuojaus tulee järjestää rakennustyömaalla aina, kun työskentelykorkeus on yli kaksi metriä sekä muulloinkin, milloin on olemassa erityinen tapaturman tai hukkumisen vaara.

– Putoamissuojauksen varmistaminen ei vaadi suhteessa mahdolliseen riskiin rakennustyömaan vastuuhenkilöltä paljoa, ylitarkastaja korostaa.

Putoamissuojaus tulee aina ensisijaisesti järjestää rakenteellisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi putoamisen estämiseksi tehtävissä työtasojen ja kulkuteiden suojakaiteissa on oltava käsi- ja välijohde sekä jalkalista.

– Jos rakenteellisen putoamissuojauksen käyttäminen ei työn luonteen vuoksi ole mahdollista, on käytettävä tarkoitukseen soveltuvaa putoamisen estävää valjastyyppistä henkilönsuojainta köysineen ja köydet on kiinnitettävä turvallisesti. Putoamissuojauksen järjestäminen edellyttää, että työvaihe suunnitellaan etukäteen, perehdytetään työntekijöille ja putoamissuojaussuunnitelma on oltava työmaalla kirjallisena, sanoo Koivisto.