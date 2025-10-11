”Rakastan vapautta” – hyökkäys hajotti venäläisen sodanvastustajan perheen

Suhtautuminen Ukrainan sotaan on hajottanut lukuisia perheitä Venäjällä, kertoo venäläinen sodanvastustaja Eugune Svenska Dagbladetille. 24-vuotias Eugune pakeni itse kotimaansa ilmapiiriä ja mahdollisia kutsuntoja ulkomaille keväällä 2024. Sittemmin hän on asunut kymmenessä eri maassa, eikä hän halua paljastaa nykyistä olinpaikkaansa ruotsalaislehdelle. Svd:n mukaan Eugune ei seurausten pelossa uskalla käyttää Venäjän hyökkäyksestä sanaa ”sota”.

Venäjän toimia Ukrainassa Eugune ei kuitenkaan hyväksy. Miehen mukaan ”kaikki muuttui” 24. helmikuuta 2022. Eugune kuvailee Venäjän ilmapiiriä ”isänmaalliseksi” ja ”maskuliiniseksi”. Hänen oma äitinsä toivoi pojastaan sotilasta Ukrainaan.

– Armeija merkitsee äidilleni paljon. Äitini ja monien muiden venäläisten mielestä pojista tulee armeijassa miehiä.

Eugunen mukaan hänen päätöksensä lähteä Venäjältä järkytti äitiä. Puhelinkeskusteluissa äiti haukkuu poikaansa ”pelkuriksi” ja ”maanpetturiksi”. Eugene kertoo käyvänsä välirikon takia terapiassa, mutta aikoo kuitenkin jäädä Eurooppaan.

– Vaikka lähtö tuntui vaikelta niin rakastan vapautta. Haluan jatkaa maailman tutkimista.

Svd:n mukaan Eugune ei ole näkemyksineen yksin. Mielipidemittauksissa vain 17 prosenttia venäläisistä 18-24-vuotiaista kertoo olevansa valmiita palvelemaan sota-aikana armeijassa. Tiedot ovat lehden mukaan ”häiritseviä” Kremlille.