Rajuja taisteluita videolla: Ukrainan erikoisjoukot pysäyttivät hyökkääjän

Ukrainan asevoimien erikoisjoukot on jakanut X-palvelussa videon (jutun alla), joka näyttää 8. erikoisrykmentin käymiä rajuja katutaisteluita Pivnitshnen kylässä Itä-Ukrainan Donetskin alueella.

– Ukrainan erikoisjoukkojen ryhmä on pysäyttänyt vihollisen etenemisen Toretskin suunnalla, X-tilillä todetaan.

Video näyttää Ukrainan sotilaiden liikkuvan rakennetulla alueella suojasta toiseen käyden samalla tulitaistelua venäläisten kanssa.

Sotilaat toimivat myös kellareissa ja maanalla sijaitsevissa käytävissä. Lisäksi tuhoutuneita rakennuksia ja asuntoja käytetään tuliasemina.

Taistelut ovat kiihtyneet Toretskin kaivoskaupungin lähellä, jossa rintamalinja oli pysynyt lähes muuttumattomana helmikuun 2022 jälkeen.

Group from Ukrainian SOF has halted enemy’s advance on Toretsk direction. pic.twitter.com/eBgko3kUyW

The 8th Special Operations Forces Regiment shows how it conducts street battles in Pivnichne. pic.twitter.com/hA7jb1h5Xw

