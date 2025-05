Rajuja taisteluita – Ukrainan joukot vyöryvät taas Kurskiin

Ukrainan joukkojen väitetään murtautuneen läpi Venäjän puolustuslinjasta ja edenneen jälleen Kurskin alueelle.

Venäläisten sotabloggaajien mukaan aluetta moukaroitiin ensin ohjuksilla ennen miinanraivauskaluston ilmestymistä etulinjaan.

Osa lähiseudun silloista tuhottiin ilmeisesti venäläisjoukkojen liikkeiden häiritsemiseksi. Ukrainan kerrotaan hyödyntäneen sateista säätä, mikä vaikeuttaa droonien toimintaa.

Telegraph-lehden mukaan taisteluita on käyty Zvannoen ja Tetkinon kylien lähellä.

– Miinanraivausajoneuvot avasivat miinakenttään väyliä ja perässä seurasi sotilailla lastattuja panssariajoneuvoja. Rajalla käydään raskaita taisteluita, eräs sotabloggaaja kirjoittaa.

Kremlistä ilmoitettiin huhtikuussa, että Ukrainan joukot oli työnnetty kokonaan rajan taakse. Ukrainalaiset etenivät Kurskiin yllätysoperaatiossa viime vuoden elokuun alussa.

Sosiaalisessa mediassa on jaettu muun muassa videota, joka on väitetysti kuvattu Venäjän asevoimien drooniyksikön komentopisteestä. Tiedustelulennokin kuvaamaa videota katsovat sotilaat kiroilevat huomatessaan Ukrainan ajoneuvojen etenevän panssariesteiden läpi.

Uuden hyökkäyksen katsotaan olevan kiusallinen takaisku presidentti Vladimir Putinille, joka valmistautuu parhaillaan Venäjän voitonpäivän paraatiin 9. toukokuuta. Moskovaan on tiettävästi siirretty massiivinen määrä ilmapuolustuskalustoa Ukrainan droonihyökkäysten torjumiseksi.

Russians filmed Ukrainian mine-clearing vehicles pushing through dragon’s teeth and minefields near the Kursk border—footage appears to be recorded from a local drone command center.

"It already goes through the teeth, f*ck. And look we are also already being sorted out." pic.twitter.com/hRBt68SekV

— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 5, 2025