Venäjän väitetään siirtävän massiivisen määrän ilmapuolustusta Moskovaan

Venäjällä vietetään 9. toukokuuta toisen maailmansodan päättymisen 80. vuosipäivää.

Moskovan Punaisella torilla järjestettävässä laajassa sotilasparaatissa esitellään maan sotilaskalustoa ilmeisesti suuremmassa mittakaavassa kuin viime vuosina.

Ukrainan sodan vuoksi voitonpäivän juhlallisuudet ovat olleet vain varjo aiemmasta. Keväällä 2023 paraatissa esiteltiin yhtä toisen maailmansodan aikaista T-34-panssarivaunua, muutamia panssariajoneuvoja ja pientä määrää ohjuskalustoa.

Tämänvuotinen voitonpäivän paraati on harjoituksiin osallistuneen kalustoon perusteella laajempi. Mukana on muun muassa T-90M-panssarivaunuja, Kurganets-25-rynnäkkövaunuja, BMP-3-panssarivaunuja, mannertenvälisiä RS-24-ydinohjuksia ja lennokkien laukaisualustoiksi muokattuja kuorma-autoja.

Juhlallisuuksiin liittyen on myös liikkunut väitteitä siitä, että turvallisuuspalvelu FSB aikoisi häiritä muualla kuin Moskovassa järjestettäviä tapahtumia Ukrainan syyttämiseksi. ”Näytösluonteisten terrori-iskujen” tavoitteena olisi varmistaa kotimainen tuki Ukrainan sodan jatkumiselle.

Presidentti Vladimir Putinin kerrotaan olevan erityisen huolissaan siitä, että Ukraina voisi sabotoida propagandatilaisuutta lennokki-iskuilla tai muilla keinoin. Tämä olisi Kremlin kannalta nöyryyttävää.

– Putin ei halua edes sadetta paraatinsa ylle – lähellä olevat pilvet yleensä kylvetään kemikaaleilla, jotta pilvet satavat aiemmin. Viimeinen asia, jota hän haluaa, on lisäys Ukrainan pyroteknisiin toimiin, professori Mark Galeotti huomautti.

Venäjän kerrotaan vastanneen uhkakuvaan siirtämällä poikkeuksellisen suuren määrän ilmatorjuntakalustoa Moskovaan ja sen ympärille. Tämä tarkoittaisi ilmapuolustuksen tilapäistä heikentymistä muilla alueilla.

Ukrainalaismedioissa on jaettu tietoja, joiden mukaan voitonparaatia suojattaisiin jopa lähes 300 ilmatorjuntajärjestelmällä. Paikalle on tiettävästi siirretty Kazanin ja Tshetshenian alueilta Don-2N-tutkajärjestelmiä sekä S-400-, Pantsir-S1 ja Tor-M2-ohjusjärjestelmiä.

