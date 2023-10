Raju video – Venäjä jatkaa yrityksiä vallata Avdijivka

– Venäläisten joukkojen aktiivisuus on hieman laskenut, mutta vihollinen ei luovu yrityksistään valloittaa Avdijivka. Taistelut jatkuvat, sotilaamme pitävät tiukasti asemansa, Tavria-sektorin puolustusvoimien tiedottaja Oleksandr Shtupun sanoi Ukrinformin mukaan.

Venäjän joukot käyttivät enimmäkseen ohjattuja ilmapommeja erityisesti Avdijivkan sektorilla.

– Kaiken kaikkiaan Shtupunin mukaan vihollinen teki yhden ohjushyökkäyksen ja neljä ilmaiskua Tavrian sektorilla viimeisen päivän aikana. Tavrian suunnassa tapahtui kuluneen vuorokauden aikana yhteensä 53 taistelukosketusta ja vihollinen teki kaikkiaan 685 tykistöiskua, Shtupun kertoi.

– Puolustusvoimat tuhosivat 11 vihollisen panssariajoneuvoa ja 29 panssaroitua taisteluajoneuvoa ja noin 80 prosenttia niistä Donetskin alueella, Shtupun jatkoi.

Hän kertoi, että vihollisen hyökkäykset Novokalynoven, Stepoven ja Pervomaiskin alueilla viimeisen päivän aikana eivät ole onnistuneet.

Vihollinen suoritti hyökkäyksiä myös Maryinkan ja Novomykhailivkan ulkopuolella, mutta tuloksetta. Shtupunin mukaan puolustusvoimat torjuivat siellä noin 20 vihollisen hyökkäystä.

Shakhtarsken ja Zaporižžjan sektoreilla Shtupunin mukaan hyökkäykset torjuttiin Zolota Nyvan, Staromaiorsken, Poltavkan ja Robotynen alueilla. Robotynen lähellä vihollinen yritti valloittaa menetetyn aseman, mutta epäonnistui.

Tiedottaja kertoi myös, että Ukrainan asevoimien tykistö suoritti 1 244 tulitehtävää päivän aikana. Vihollisen kokonaistappiot perjantaina olivat 496 miestä ja 50 yksikköä erilaista sotatakalustoa tuhottiin.

Repelling Russian attacks on Avdiivka. Video by the 110th brigade of Ukraine. https://t.co/wPWOSoT9PH https://t.co/v2m3n8l2TM pic.twitter.com/8S86s25cPt

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) October 21, 2023