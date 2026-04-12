Ukrainan etulinjassa tulitaukoa rikottu yli 2000 kertaa

Viimeisen vuorokauden aikana Ukrainan asevoimien ja Venäjän joukkojen välillä on ollut 120 taistelukosketusta. Tulitaukorikkomuksia on havaittu laajasti eri puolilla rintamaa, ja sunnuntaiaamuun 12. huhtikuuta kello 7 mennessä niitä oli kertynyt yhteensä 2 299, kertoo Ukrinform.
Kello 16 jälkeen kirjattiin 1 723 tulitaukorikkomusta. Näihin sisältyi maahyökkäyksiä, tykistöiskuja sekä kamikaze-droonien ja FPV-droonien iskuja.
Aamuseitsemään mennessä päivitetyissä tiedoissa rikkomusten kokonaismäärä nousi 2 299:ään. Niihin sisältyi 28 maahyökkäystä, 479 tykistöiskua, 747 kamikaze-droonien iskua sekä 1 045 FPV-droonien iskua. Myöhempien päivitysten mukaan Venäjän joukot tekivät lisäksi ilmaiskuja.
Iskuja raportoitiin useille alueille, muun muassa Dnipropetrovskin alueella sijaitsevaan Pidhavrylivkan kylään sekä useisiin kohteisiin Zaporižžjan alueella ja Hersonin alueella.
Ukraina iski vuorokauden aikana neljään kohteeseen, joissa oli Venäjän joukkoja ja kalustoa, sekä kahteen komentopaikkaan.