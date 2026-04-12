Siverskin menettäneeltä kenraalilta harvinaiset sanat

Ukrainan asevoimien komentaja Serhii Sirchenko erotettiin tehtävästään sen jälkeen, kun Venäjä otti haltuunsa Donetskin alueen pohjoisosassa sijaitsevan Siverskin kaupungin. Sirchenko puhuu nyt tilanteesta avoimesti, kertoo Euromaidan.

Arvion mukaan venäläisjoukot valtasivat Siverskin hyödyntämällä vaikeita sääolosuhteita. Donetskin alueella havaittiin marras–joulukuussa 2025 tiheää sumua, joka vaikeutti puolustusta.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Venäläisjoukot etenivät merkittävän miesylivoiman turvin sekä pitämällä yllä jatkuvaa painetta pienillä rynnäkköryhmillä vaikeissa sääolosuhteissa.

Sirchenko korostaa taistelujen laajuutta ja sitä, että hän on ollut jatkuvasti rintamalla joukkojensa rinnalla.

– Lähes 500 päivää tehtävässä. Ei taustalla, ei paperilla, vaan rintamalla – yhdessä teidän kanssanne, yhdellä sodan kiivaimmista rintamalohkoista. En ollut täydellinen komentaja. Sodassa ei ole täydellisiä komentajia, hän sanoo.

Sirchenko myöntää myös tehneensä virhearvioita, mikä kertoo osin Ukrainan tavasta käsitellä tappioita.

– Oli hetkiä, jolloin kohdistin painetta. Tein virheitä. Olin hiljaa, kun minun olisi pitänyt puhua, hän sanoo.

– Mutta yhden asian tiedän varmasti: en vetäytynyt taka-alalle, Sirchenko lisää.

Alle 11 000 asukkaan Siversk oli ollut Venäjän hyökkäyksen keskeinen kohde jo vuodesta 2022 lähtien.