Raju video näyttää: Näin taistelut etenevät Bahmutin lähellä

Ukrainan asevoimien 241. aluepuolustusprikaatin 204. pataljoona on jakanut videon taistelutoimistaan Bahmutin suunnalla.

Kiovalaisprikaati muodostettiin huhtikuun puolivälissä 2022 pian Kiovan alueen vapauttamisen jälkeen ja sittemmin sen pataljoonat ovat osallistunut vuoden ajan Bahmutin alueen taisteluihin. 204. pataljoona on muodostettu Kiovan Holosijivin kaupunkipiirin miehistä.

Videolla näkyy kuinka Bahmutin maasto muistuttaa maailmansotien taistelukenttiä. Puusto on tuhoutunut täysin ja aluepuolustusprikaatin kevyt jalkaväki etenee tykistötulen läpi.

Videolla kuvataan Ukrainan tykistötoimintaa, mutta myös Venäjän tykistötulessa jalkansa menettäneen ukrainalaissotilaan evakuoimista. Kuvatuksi on tullut myös pataljoonan droonisodankäyntiä, juoksuhautataisteluita ja liikkumista hiekkakirppuautoilla.

Ukrainan joukot ovat syyskuussa eteneen Bahmutin rintamalohkolla Andrijivkan, Kurdjumivkan ja Klištšijivkan linjalla, jossa venäläiset ovat kokeneet raskaita tappioita. Perjantaina 8. syyskuuta Kyiv Independent kertoi, että Ukraina on saanut Bahmutin eteläpuolella sijaitsevasta Klištšijivkan kylästä suurimman osan takaisin haltuunsa. Venäläisillä arvioitiin olevan hallussaan kylästä vain puolentoista kadun verran.

