Räjäyttääkö Venäjä Zaporižžjan ydinvoimalan? Ex-tiedustelujohtaja arvioi uhkan

Virolainen turvallisuusasiantuntija ja ulkomaantiedustelun entinen johtaja Rainer Saks arvioi ERR:n haastattelussa Zaporižžjan ydinvoimalaan kohdistuvaa uhkaa. Venäjä ja Ukraina ovat syyttäneet toisiaan iskun valmistelusta voimalaan.

Virolaisasiantuntijan mukaan kyse on informaatiosodankäynnistä.

– Nämä ovat molempien osapuolten väitteitä. Ukrainan kampanja on massiivisempi, se on kestänyt pidempään. Venäjä aloitti toissapäivänä suhteellisen kaoottisilla raporteilla. Mutta kukaan ei ole esittänyt mitään kovin vakuuttavia todisteita tästä, Saks arvioi iskujen mahdollisuutta.

Hän muistuttaa, että erityisesti Venäjällä on motiivi uhkailla ydintuholla.

– Venäjä on harjoittanut ydinkiristystä koko ajan, ja se on ensisijaisesti suunnattu länsimaihin, asiantuntija sanoo.

Uhkailun tavoitteena on Saksin mukaan saada länsimaat varpailleen Ukrainan tukemisessa.

Kreml ei virolaisasiantuntijan arvion mukaan kuitenkaan halua toteuttaa ydinkatastrofia Ukrainassa.

– Mutta yleisesti ottaen ongelmallista on se, että tällaisella aiheella leikkiminen voi lähteä käsistä. Tämä on vaara, joka on nyt nousemassa.