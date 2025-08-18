Rajanylitys Virosta Venäjälle ruuhkautui – IL: Paikka jonossa maksaa jopa 80 euroa

Viron ja Venäjän väliselle rajanylityspaikalle on kehittynyt uusi ilmiö, jossa niin sanotut ammattijonottajat tarjoavat palveluitaan ulkomaalaisille ihmisille. Asiasta kertoo Iltalehti.

Taustalla on rajanylityspaikan ruuhkautuminen Viron Narvassa. Pahimmillaan rajanylitystä voi joutua jonottamaan jopa kymmeniä tunteja. Tilanne johtuu osittain siitä, että Viron raja-asema on nykyään suljettuna yöaikaan kello 23–7.

”Ammattijonottajien” kuvio toimii niin, että he seisovat rajajonossa niin kauan kunnes pääsevät etummaisten joukkoon. Sen jälkeen he luovuttavat paikkansa rahaa vastaan ja poistuvat paikalta, tai kutsuvat maksajan luokseen jonoon.

IL:n haastattelema suomalainen Pasi Rantanen on käyttänyt ammattijonottajien palveluita. Kun ammattijonottaja on seissyt jonossa hänen puolestaan, Rantanen on voinut esimerkiksi istua baarissa tai käydä nukkumassa läheisessä hotellissa. Ammattijonottaja on soittanut hänelle siinä vaiheessa, kun jonon etummainen paikka alkaa olla lähellä.

Kaikki jonottajat eivät suhtaudu ilmiöön myönteisesti. Suurin osa rajanylitystä jonottavista on venäläisiä, joilla ei ole varaa käyttää palveluita. Rantasen mukaan eräs jonossa ollut venäläinen mies löi häntä nyrkillä, kun tajusi Rantasen käyttävän ammattijonottajan apua.

Hänen mukaansa palvelusta veloitetaan 40-80 euroa henkilöltä. Hän ylittää rajan säännöllisesti, sillä hänen vaimonsa asuu Venäjällä. Jos vaimo on mukana rajanylityksessä, hinta kahdelta henkilöltä voi olla 80–160 euroa. Rantasen mukaan ammattijonottajilla on erilaisia käytäntöjä maksun suhteen. Toiset haluavat maksun jo etukäteen, toiset vasta sitten kun jonotus on ohi.