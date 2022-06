Räjähdys videolla – lennokki kuvasi, kun Ukrainan tykistö yllätti

Ukrainan erikoisjoukkojen julkaisemalla lennokilla kuvattua materiaalia ja satelliittikuvia yhdistelevällä videolla näytetään tykistön iskuja venäläisjoukkoja vastaan Harkovan alueella.

Kohteena on alla näkyvän ukrainalaisvideon mukaan joko R-439-OD- tai P-260-O -viestintäajoneuvo. Sen tyyppiä on vaikea vahvistaa naamiopeitteen takia.

YouTubessa videon jakaneen InformNapalm-sivuston mukaan erikoisjoukot paikallistivat teollisuusrakennusten sekaan piilotetun viestiaseman ja ohjasivat tykistön iskemään kohteen kimppuun.

Videon lopussa näytetään räjähdyksiä, kun tykistön ammukset iskeytyvät maaliinsa.

Video from Ukraine's SSO and 92nd Mechanized Brigade showing artillery strikes reportedly on a Russian R-439-OD or P-260-O communications vehicle in Vasilenkove, Kharkiv Oblast.https://t.co/kncw38WV5S pic.twitter.com/H9J29dW1tB

