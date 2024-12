Räjähdyksiä pilvenpiirtäjässä – droonit iskivät 37-kerroksiseen tornitaloon

Kaksi droonia on iskeytynyt 37-kerroksiseen pilvenpiirtäjään Venäjän Kazanissa, kertoo RFE/RL.

Iskut kohdistuivat Tatarstanin pääkaupungissa sijaitsevaan 122 metriä korkeaan Lazurnyje Nebesa -tornitaloon. Vuonna 2013 valmistunut pilvenpiirtäjä on kaupungin korkein rakennus.

Venäjän puolustusministeriön mukaan iskut tulivat kolmessa aallossa kello 7.40 ja 9.20 välillä paikallista aikaa (8.40 ja 10.20 Suomen aikaa). Ministeriö väittää droonien olleen ukrainalaisia. Ukraina ei ole kommentoinut väitteitä.

– Ukrainalainen miehittämätön ilma-alus tuhottiin Tatarstanin tasavallan alueen yläpuolella ilmatorjuntajoukkojen toimesta, puolustusministeriön tiedotteessa todetaan.

Venäläinen uutiskanava Shot taas kertoo Telegram-kanavallaan, että ensimmäinen isku rakennukseen osui tyhjillään olleeseen asuntoon 30. kerroksessa. Noin 40 minuuttia myöhemmin toinen drooni osui samaan asuntoon.

Rakennus on tiettävästi asuinkäytössä, mutta Shot kertoo talon asukkaiden kommentoineen valtaosan asunnoista olevan oikeasti toimistokäytössä.

Tatarstanin johtajan Rustam Minnikhanovin mukaan kaupunkiin iski yhteensä kahdeksan droonia. Näistä kuusi osui asuinrakennuksiin ja yksi teollisuusrakennukseen, jonka lisäksi yksi drooni ammuttiin alas joen yläpuolella.

Kazanin lentoasemalla lennot on keskeytetty iskujen johdosta, jonka lisäksi kaikki viikonlopun yleisötapahtumat kaupungissa on peruttu.

Tapahtumasta kuvatusta videolla näkyy, miten drooni iskeytyy lasipintaisen tornitalon yläosaan ja synnyttää valtavan tulipallon. Toisessa videossa näkyy, miten rakennuksen yläkerroksista nousee savua ja liekkejä.

Iskusta ei aiheutunut viranomaisten mukaan kuolonuhreja tai loukkaantumisia.

Something very important must have been on the 15th floor of this building 1000km from Ukrainian border.

Two precise drone strikes, same spot.

Kazan, Russia. pic.twitter.com/QfZpFicUPc

— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) December 21, 2024