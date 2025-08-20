Räjähdedronen napakymppi toi venäläissotilaalle karun kohtalon

Ukrainan 82. ilmarynnäkköprikaati on julkaissut Telegramissa videon, joka näyttää FPV-räjähdedronen hyökkäyksen kahta venäläissotilaita vastaan taistelujen runtelemassa ukrainalaisessa asutuskeskuksessa.
Drone valitsee kohteekseen toisen sotilaista ja kiertelee ilmassa kohteensa yläpuolella etsien sopivaa hyökkäyskulmaa.
Venäläissotilas juoksee kadulla edestakaisin ja laidalta toiselle yrittäessään väistellä kohti tulevaa dronea.
Lopulta drone syöksyy suoraan kohti kohdettaan räjähtäen aivan sotilaan vieressä. Sotilas singahtaa räjähdyksen voimasta elottomana tienpenkkaan.
Ukraina on viime vuodesta lähtien panostanut dronejen käyttöön toden teolla.
Lennokit aiheuttavat valtaosan uhreista etulinjassa alle 15 kilometrin kantamalla. Ukraina on dronetaktiikallaan pitänyt yli 1 200 kilometrin mittaisen etulinjan puolustukset kasassa verrattain vähäisillä joukoilla.
Myös venäläiset turvautuvat voimakkaasti droneihin ja ovat kehittäneet niiden käyttöä.
Venäjä on ottanut dronejen käytössä edistysaskelia, jotka vähentävät Ukrainan tällä saralla aiemmin nauttimaa etulyöntiasemaa, kertoo sotatutkija ja tunnettu Ukrainan sodan asiantuntija Michael Kofman.