Ukrainan lennokkietu sulaa – Venäjä kehittää omia vauhdilla

Sotatutkija ja tunnettu Ukrainan sodan asiantuntija Michael Kofman sanoo, että vaikka Venäjän hyökkäyspaine rintamalla kasvaakin, ei Ukrainan etulinja ole vaarassa murtua.

Carnegie Endowment for International Peace -ajatushautomon vanhempi tutkija Kofman on keskittynyt Venäjän ja Ukrainan asevoimien ja niiden toiminnan tutkimukseen. Hän vieraili hiljattain jälleen rintamalla. Kofman listaa havaintojaan X:n ketjussaan.

Huolestuttavana asiantuntija pitää sitä, miten Venäjä on ottanut droonien käytössä edistysaskelia, jotka vähentävät Ukrainan tällä saralla aiemmin nauttimaa etulyöntiasemaa.

Ukraina alkoi panostaa droonien käyttöön toden teolla viime vuoden aikana. Tuolloin asevoimiin muodostettiin omia lennokkijoukkoja. Michael Kofmanin mukaan tämä on tähän asti auttanut Ukrainaa kompensoimaan kalusto- ja miespulaa suhteessa Venäjään.

Lennokit ovat jo pitkään aiheuttaneet valtaosan uhreista etulinjassa alle 15 kilometrin kantamalla. Ukrainan lennokkitaktiikka on mahdollistanut Kofmanin mukaan yli 1200 kilometrin etulinjan puolustusten pitämisen kasassa verrattain vähäisillä joukoilla.

– Venäjän menetysten määrä suhteessa etenemiseen kasvoi. Oli kuitenkin epäselvää riittäisivätkö lennokit vakauttamaan etulinjan, kun otetaan huomioon Ukrainan miespula, Venäjän kyky korvata omia tappioitaan ja se, pystyvätkö Venäjän joukot sopeutumaan ja kehittämään vastatoimia tähän [ukrainalaisten] lähestymistapaan, Michael Kofman summaa.

Venäläiset ovat sittemmin tuoneet etulinjaan omat lennokkinsa ja kehittäneet niiden käyttöä. Kofman kertoo matkansa perusteella, että Venäjän Rubicon-lennokkiyksiköt ovat nyt levinneet kaikkiin rintamalla operoiviin venäläisjoukkoihin ja niitä pidetään Ukrainan puolella kaikkein kovimpana haasteena puolustajalle.

Venäläisten kova edistys lennokkien käytössä ei Kofmanin mukaan merkitse sitä, että Ukraina olisi menettänyt laadullisen etulyöntiasemansa.

– Tämä etumatka on kuitenkin kutistunut. Venäjän joukot jatkavat kehittymistä ja Ukrainan on etsittävä tapoja pysyä edellä, tutkija toteaa.

Michael Kofmanin mukaan rintaman ”välitön ongelma” puolustajan kannalta on Pokrovskin orastava saarrostus. Vastaavaa on varoitellut hiljattain esimerkiksi puolalainen sota-asiantuntija Konrad Muzyka. Muzyka arvioi kuitenkin reilu viikko sitten Kofmania pessimistisemmin, että Ukrainan linja olisi suorastaan murtumassa.

Michael Kofman arvioi Venäjän pyrkivän saamaan Ukrainan levittämään rajalliset joukkonsa mahdollisimman laajalle alueelle ja etenemään heikoista kohdista.

Tutkija muistuttaa Venäjän asevoimien alisuorittavan silti sodassa edelleen mies- ja materiaaliylivoimasta huolimatta.

– On merkillepantavaa, että Ukrainan asevoimat on onnistunut pitämään Pokrovskista ja Tshasiv Jarista näinkin pitkään. Tilanne on kuitenkin huonontunut – ja huononee edelleen siihen asti, kunnes Venäjän hyökkäykset tyrehtyvät.

An update on the war following a recent trip. As Russian offensive presume mounts, the front is not at risk of collapse, though salients have formed. More concerning is that Russian improvements in drone employment have reduced Ukraine’s advantages. Long thread. 1/ pic.twitter.com/q1ZGTCP6Ac

— Michael Kofman (@KofmanMichael) July 31, 2025