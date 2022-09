Raivo syttyi Venäjällä – Vladimir Putinin ystävä vaihdettiin 200 ukrainalaiseen sotavankiin

Venäjän ja Ukrainan vankienvaihtoa arvostellaan ankarasti jopa venäläisillä sotapropagandakanavilla. Suosituilla sotaa seuraavilla kansallismielisillä Telegram-kanavilla hämmästellään vaihdon ehtoja.

Ukraina sai takaisin 215 vankia. Heidän joukossaan oli Azovstalin terästehtaan taistelijoita ja myös ulkomaalaisia vapaaehtoisia. Venäjälle taas palautettiin 55 vankia. Kyseessä oli suurin vankienvaihto sodan alettua.

Erityistä raivoa sotaa seuraavien kommentaattorien riveissä on herättänyt yksi vanki. Venäjälle lähetettyihin kuului nimittäin Venäjä-mielinen liikemies ja entinen kansanedustaja Viktor Medvedtshuk. Medvedtshuk on Venäjän presidentti Vladimir Putinin läheinen liittolainen ja tukija Ukrainassa. Hänet asetettiin syytteeseen maanpetoksesta ja pantiin kotiarestiin pian sen jälkeen, kun Venäjä aloitti suurhyökkäyksen Ukrainaan helmikuun lopussa. Medvedtshuk pääsi kuitenkin pakenemaan. Hän jäi lopulta kiinni huhtikuussa ja on ollut vangittuna siitä lähtien.

Presidentti Putin on Medvedtshukin nuorimman tyttären kummisetä. Miehet ovat myös lomailleet yhdessä Putinin huvilalla Sotshissa ja Medvedtshukin tiluksilla miehitetyllä Krimillä.

Ukrainska Pravdan mukaan peräti 200 ukrainalaisista vangeista saatiin vaihdettua yksin Medvedtshukiin.

Sosiaalisessa mediassa kiertävissä runsaasti huomiota keränneissä venäläisviesteissä hämmästellään, kuinka tällainen vaihto saatettiin tehdä samana päivänä, jona Kreml kertoi liikekannallepanosta.

Eräs kommentoija esimerkiksi arvostelee suositulla Rybar-sotakanavalla julkaistuja kuvia vaihdosta.

– Rybar julkaisee kuvia meidän vapautetuista vangeistamme. Heitä ei ole kuvattu sankareina vaan ihan kuin valvonnan alla. Tuolla [Ukrainassa] [vapautettuja] kohdellaan kuin sankareita ja meillä mennään incognitona…miksi?

Viesteissä on ihmetelty myös, miksi vastineeksi ei saatu korkeita upseereita, vaikka Ukrainaan palautettiin esimerkiksi Azov-rykmentin komentaja.

– Meidän olisi pitänyt saada takaisin eversti…Kuka se on, miksi emme saa nähdä häntä? Ketkä lentäjät on palautettu? Näyttäkää heidät…, eräässä viestissä todetaan.

Yhdellä viestissä kirjoitetaan ihmetellen, että liikkeellä ollut tieto Medvedtshukin vaihdosta paljastuikin todeksi.

– Sanat eivät riitä – paitsi yhteen asiaan: viranomaiset eivät ymmärrä yhteiskuntaa, jossa he elävät ja kansaa, jota he yrittävät mobilisoida.

Toinen kirjoittaja sanoo, ettei hän voinut uskoa korviaan, kun kuuli siitä, että Azov-rykmentin jäseniä oli vaihdettu Medvedtshukiin.

– Tämä on katastrofaalinen häpeä. Milloin tämä hulluus loppuu?

