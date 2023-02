Radiokanavia hakkeroitiin soittamaan ilmahälytystä Venäjällä

Useita venäläisiä radiokanavia hakkeroitiin keskiviikkoaamuna. Kanavilta kuului tavanomaisen ohjelman sijasta ilmahälytyssireenin ääniä ja ilmoitus ohjusiskusta.

Venäjän hätätilaministeriö vakuuttaa tiedotteessaan, että ilmoitukset olivat perättömiä. Hakkerointi ilmeisesti koski useita kaupallisia radioasemia eri puolilla Venäjää.

– Huomio, ilmahälytys on voimassa. Siirtykää suojiin välittömästi. Huomio, huomio, ohjushyökkäyksen vaara, radiossa kerrottiin.

Meduza-lehden mukaan lähetys kuultiin muun muassa Kazanin, Voronezhin, Magnitogorskin, Ufan ja Nizhni Novgorodin alueilla. Voronezhin paikallishallinto syytti tapauksesta ”Kiovan hallituksen kollaboraattoreita”.

Hätätilaministeriö kuvailee levitettyjä tietoja virheellisiksi ja kehottaa venäläisiä seuraamaan virallisia tiedotuskanavia.

Sosiaalisessa mediassa julkaistiin useita videoita muun muassa hämmentyneiltä autoilijoilta.

Several Russian radio stations were hacked this morning, according the Emergencies Ministry. Listeners in some Russian regions heard air raid sirens instead of the regular stations. pic.twitter.com/hvhIEuQ3Ha

— Will Vernon (@BBCWillVernon) February 22, 2023