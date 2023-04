Raaka katutaistelu jatkuu Bahmutissa – Ukraina säilyttänyt asemansa

Ukraina on onnistunut säilyttämään otteen Bahmutin kaupungissa, vaikka se on ollut Venäjän hyökkäyksen ensisijainen kohde jo usean kuukauden ajan. Kumpikaan osapuoli ei ole lähellä läpimurtoa.

Taistelu on siirtynyt kaupungin kaduille. Raaka korttelista kortteliin jatkunut taistelu on aiheuttanut merkittäviä tappioita kummallekin osapuolelle.

Jalansijan säilyttäminen ei ole ollut itsestään selvää, kertoo the Kyiv Independent. Ukrainan puolustus on näyttänyt epätoivoiselta jo kahden kuukauden ajan. Venäjä on edennyt asemiin, joista se kykenee uhkaaman Ukrainan viimeisiä huoltolinjoja kaupunkiin. Bahmut on melkein kokonaan hyökkääjän piirittämä.

Vuodetuissa Yhdysvaltojen tiedusteluasiakirjoissa todetaan, että Yhdysvaltojen tammikuisen arvion mukaan puolustajan joukot olivat ”piiritysuhan alla, elleivät he vetäydy lähikuukausien aikana”.

Ukraina ei kuitenkaan ole perääntynyt. ja taistelut kaupungissa ovat jatkuneet kiivaina. Venäjä on edennyt kaupungin sisäosissa, mutta Ukrainalla on edelleen hallussaan osia kaupungista. Myöskään kaupungin piirittäminen ei ole Venäjältä onnistunut. Tappiot ovat olleet suuria molemmilla puolilla.

Kaupunkia ei enää tunnista entisekseen. Kovien taisteluiden myötä historiallisia rakennuksia täynnä oleva kaupunki on käytännössä kokonaan tuhoutunut katutaisteluissa.

Bahmutin taistelu on Kyiv Independentin mukaan saavuttanut merkittävän symbolisen aseman kummallakin puolella. Venäjällä sotaa kannattavissa piireissä taistelu nähdään käännekohtana. Venäjä ei ole onnistunut saavuttamaan merkittäviä voittoja hyökkäyksellään talven aikana, joten kaikkien huomio on kääntynyt Bahmutin taisteluun. Kaupungin valtaaminen tarjoaisi symbolisen voiton.

Ukrainalaisille Bahmut merkitsee mahdollisuutta kääntää sodan suunta ja vallata takaisin menetettyjä alueita. Kaupungin puolustaminen on ollut Ukrainalle selkeä tavoite, johon maa on ollut valmis panostamaan merkittävän määrän resursseja. Viivästyttämällä Venäjän etenemistä Bahmutia puolustamalla Ukraina saa myös lisäaikaa keväthyökkäyksensä valmisteluun.

Näyttää kuitenkin siltä, että Ukrainan keväthyökkäyksen kohteena ei ole Bahmutin puolustajien tilanteen helpottaminen. Venäjä on sitonut merkittävän määrän sotilaita ja kalustoa alueelle, eikä Ukraina saisi läpimurrolla alueella merkittävää strategista voittoa.