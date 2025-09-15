Raadollinen analyysi: Ei turvatakuita, aseapu on ainoa tie rauhaan

Turvatakuita Ukrainalle ei ole tulossa, ja Euroopan on keskityttävä Ukrainan asevoimien tukemiseen. Näin kirjoittaa Venäjän turvallisuuspolitiikan asiantuntija, professori Sergei Ratshenko viestipalvelu X:ssä. Ratshenko toimii professorina Johns Hopkins-yliopistossa Yhdysvalloissa.

Ratshenko viittaa Puolan ulkoministeri Radek Sikorskin tuoreeseen lausuntoon, jossa tämä arvioi Ukrainan turvatakuiden toteutumisen epätodennäköiseksi. Ukraina on ilmoittanut tahtovansa turvatakuut osana mahdollista rauhanprosessia, ja asiasta on käyty korkean tahon keskusteluja niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissa. Venäjä on ilmoittanut vastustavansa länsimaisten joukkojen siirtämistä Ukrainaan, ja Sikorskin mukaan turvatakuut kaatunevat juuri Venäjä-pelkoon.

Professori Ratshenkon mukaan Ukrainan kaipaamien turvatakuiden toteutuminen oli koko ajan epätodennäköistä.

– Uskon, että Radek Sikorskin brutaali suorapuheisuus viittaa mahdolliseen ulospääsyyn turvatakuiden dilemmasta, antaen meille mahdollisuuden keskittyä oikeasti merkittäviin asioihin: Ukrainan aseistamiseen, auttamaan sitä vastustamaan Venäjän aggressiota. Ja tällä rintamalla on paljon tehtävissä.

Ratshenkon mukaan sotilaallisesti hyvin varustautunut Ukraina on ”ainoa tie” rauhaan. Hän kehottaa nyt Eurooppaa ryhdistäytymään Ukrainan tukemisen osalta.

– Tämä on muuten paljon tärkeämpää kuin varautuminen Euroopan sotaan Venäjän kanssa, joka on hyvin epätodennäköinen syistä jotka jokainen joka tuntee Venäjän todellisen poliittisen, taloudellisen ja sotilaallisen tilanteen ymmärtää.

Ketjunsa päätteeksi Ratshenko kuvailee Ukrainan puolustustuskyvyn vahvistamista tärkeämmäksi kuin EU-komission suunnittelemat, professorin ”säälittäviksi” kuvailevat toimet, kuten venäläisten maahantulorajoitusten tiukentamisen.