Qatar rakentaa ilmavoimien tukikohdan USA:han

Yhdysvallat on viimeistellyt sopimuksen, joka sallii Qatarin rakentaa ilmavoimien tukikohdan Idahon osavaltioon, ilmoitti Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth. Asiasta kertoi BBC.
Hegseth kuvaili sopimusta osoitukseksi maiden vahvasta kumppanuudesta. Tukikohdassa koulutetaan qatarilaisia lentäjiä lentämään F-15-hävittäjiä.
Hegseth myös kiitti Qataria sen roolista Gazan tulitauko- ja panttivankineuvotteluissa.
Qatarissa sijaitsee Yhdysvaltain suurin sotilastukikohtaa Lähi-idässä, al-Udeid.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti aiemmin toimeenpanomääräyksen, joka lupaa käyttää tarvittaessa myös Yhdysvaltain sotilaallisia keinoja Qatarin puolustamiseen. Sopimus muistuttaa monin osin Naton turvatakuita.