Pyydettiinkö sinua avaamaan tämä linkki? Rahasi ovat vaarassa

S-pankin nimissä lähetetään tällä hetkellä huijaussähköposteja ja -tekstiviestejä, joilla yritetään kalastella asiakkaan tietoja tai pankkitunnuksia. Pankki varoittaa asiasta verkkosivuillaan.

– Ethän koskaan syötä pankkitunnuksiasi tai korttitietojasi sivustolle, johon olet saanut linkin sähköpostitse tai tekstiviestinä, S-pankki muistuttaa.

S-pankki on saanut ilmoituksia huijausviesteistä, joiden sisältämät linkit ohjaavat huijaussivustoille. Viesteissä asiakasta saatetaan pyytää esimerkiksi päivittämään tili tai kertoa epäilyttävästä toiminnasta pankkitilillä. Vastaavia huijauksia tehdään kaikkien pankkien asiakkaille.

Viesteissä olevia linkkejä ei pidä klikata, vaan viestit kannattaa poistaa. S-pankki muistuttaa, että se ei koskaan lähetä asiakkailleen linkkiä verkkopankin kirjautumissivulle tai muille sivuille, joissa kysytään heti pankkitunnuksia tai korttitietoja.

– Erilaisia kalasteluviestejä on liikkeellä jatkuvasti, ja huijarit pyrkivät tekemään niistä mahdollisimman uskottavia. Viime aikoina huijaustekstiviestejä on esimerkiksi lähetetty suomalaisista puhelinnumeroista, minkä vuoksi moni saattaa mennä helpommin lankaan, varoittaa S-pankin fraud-kehityspäällikkö Emilia Rontu tiedotteessa.

Pankkiasiointi kannattaa hoitaa aina pankin omalla mobiilisovelluksella. Pankin verkkosivuille tulee mennä aina kirjoittamalla verkkopankin www-osoite selaimen osoiteriville.

– Älä koskaan kirjaudu verkkopankkiin käyttämällä hakukonetta, S-pankki muistuttaa.

