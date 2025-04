Yksi suurempituloinen maksaa veroja kuten kuusi keskituloista yhteensä

Yksi suurituloinen maksaa Suomessa yhtä paljon veroja kuin kuusi melkein keskituloista, huomauttaa Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n johtaja Sami Pakarinen. Ekonomisti Pakarinen tarkastelee ansiotuloverotuksen ”ylikireäksi” luonnehtimaansa progressiota viestipalvelu X:ssä.

Pakarinen on jakanut tilillään laskelman erituloisten palkansaajien maksamista veroista. 2800 euroa kuukaudessa tienaava maksaa kuukaudessa veroja 656 euroa, kun taas 5360 euroa tienaava maksaa veroja jo kolme kertaa enemmän, eli 1972 euroa. 8800 euroa tienaava maksaa veroja 3919 euroa, Pakarinen toteaa.

– Suurituloisimmalla on 3,1-kertaiset bruttotulot, mutta 6-kertaiset verot. Toisin sanoen, yksi suurituloisin maksaa yhtä paljon veroja kuin kuusi melkein keskituloista, ekonomisti kirjoittaa.

Pakarinen on puolustanut Petteri Orpon (kok.) hallituksen puoliväliriihessä tekemiä veropäätöksiä. Hän on muun muassa ihmetellyt, miksi siirtyminen Ruotsin tapaiseen ansiotuloverotukseen on herättänyt niin runsaasti kritiikkiä.