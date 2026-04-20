Unohtuiko veroilmoitus? Myöhästymisestä voi tulla maksu

Palkan- ja etuudensaajilla sekä eläkeläisillä veroilmoittamisen määräpäiviä on huhtikuussa kolme. Noin 1,4 miljoonalla henkilöllä määräpäivä oli 14.4. ja seuraavilla noin 2 miljoonalla tiistaina 21.4. Lopuilla noin 1,8 miljoonalla on viikon päästä 28.4. Oma määräpäivä selviää esitäytetyltä veroilmoitukselta.

Jos veroilmoitustaan täydentää myöhässä, voi joutua maksamaan myöhästymismaksun tai veronkorotuksen, muistuttaa Verohallinto.

– Jos oma määräpäivä on jo mennyt ja huomaa unohtaneensa veroilmoitukselta tietoja, kannattaa kuitenkin edelleen täydentää veroilmoitusta OmaVerossa mahdollisimman nopeasti. Täydentäminen on mahdollista verotuksen päättymiseen asti, ylitarkastaja Päivi Ylitalo sanoo.

Oman verotuksensa päättymispäivän voi tarkistaa verotuspäätökseltä.

Kirjeet vain sähköisesti

Viime viikolla voimaan tulleen lakimuutoksen myötä viranomaisten kirjeet toimitetaan jatkossa sähköisesti kaikille sellaisille henkilöasiakkaille, jotka käyttävät viranomaisten sähköisiä asiointipalveluja.

Kun asiakas tarkistaa veroilmoituksen OmaVerossa, hän saa samalla käyttöön sähköisen viranomaispostin, jos se ei ole ollut käytössä jo aikaisemmin. Tällöin lopullinen verotuspäätös ja tiedot mahdollisesta jäännösverosta tai veronpalautuksesta tulevat vain sähköisesti OmaVeroon.