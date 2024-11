Pysäyttävä kuva Suomen menetetyistä vuosista: Olisimme vauraampia nollakasvullakin

Suomen talouskehitys viimeisen noin 17 vuoden ajalta on masentavaa katsottavaa. Aikaan mahtuvat niin finanssikriisi ja sitä seurannut ”menetetty vuosikymmen”, koronaviruspandemia kuin Venäjän hyökkäyssota Ukrainassakin.

LähiTapiolan ekonomisti Hannu Nummiaro on jakanut X:ssä alta löytyvän kuvaajan Suomen bruttokansantuotteen kehityksestä 1960-luvun alusta tähän päivään.

Käyrä näyttää reaalisen BKT:n vuotuistetun kasvun asukasta kohden.

– Aineellisen hyvinvoinnin nousu ja pysähdys, Nummiaro summaa kuvan.

Suomen talous kasvoi välillä 1960-1990 keskimäärin 3,4 prosentin vuosivauhtia. Tahti katkesi 1990-luvun pankkikriisiin. Seitsemän laihan vuoden jälkeen nähtiin jälleen 11 vuotta keskimäärin 3,7 prosentin vuotuista kasvua. Sitten iski finanssikriisi, jota seurasi Suomessa menetetyksi vuosikymmeneksi usein kutsuttu heikon talouskehityksen aika. Pian tämän jälkeen alkoi pandemia, jonka jälkeen Moskova aloitti täysimittaisen hyökkäyssotansa Ukrainassa. Tänä aikana ei vuoden 2007 tasosta ole päästy yli.

Akavan pääekonomisti Pasi Sorjonen tiivistää kuvaajan karun viestin X:ssä.

– Viimeisen 17 vuoden aikana on kumulatiivisesti hävitty aika paljon sellaiselle vaihtoehdolle, että BKT per nuppi olisi pysynyt ennallaan koko tuon ajan. Me olisimme pelkällä nollakasvulla paljon nykyistä vauraampi kansakunta.

Kehitys pakkasella

Suomen kehno sijoitus kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n talousvertailussa puhutti viime viikolla. Suomen talouskasvu on IMF:n tilastossa maailman 10. huonointa yhdessä Irlannin kanssa. Lokakuussa julkaistun World Economic Outlook -vertailun aineistoihin voi tutustua tämän linkin takaa.

Suomen BKT:n kehitys on IMF:n mukaan tänä vuonna jäänyt miinukselle 0,2 prosenttia. Euroalueella keskimääräinen kasvu on taas ollut 0,8 prosenttia ja koko EU:ssa 1,1 prosenttia.

Suomen ero joihinkin tärkeisiin verrokkeihin on ollut verrattain suuri. Esimerkiksi Ruotsin talous on kasvanut 0,9 prosenttia ja Tanskan 1,9 prosenttia. Saksassa on kuitenkin jääty nollakasvuun.

IMF:n suositukset Suomelle julkaistiin perjantaina. Niissä korostettiin politiikkatoimia, jotka tukisivat kasvua ja vahvistaisivat taloutta. Verkkouutiset kertoi asiasta tässä.

IMF:n mukaan Suomen pitäisi vakauttaa julkista taloutta ja kääntää velkasuhde, lisätä työvoimaan osallistumista ja poistaa yritysten kasvun esteitä.

