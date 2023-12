Pysäyttävä ennen ja jälkeen video kauhujen Marjinkasta: Tältä näyttää kun Venäjä ”vapauttaa” maasi

Moskova on suitsuttanut antaumuksella Itä-Ukrainan Marjinkan miehitystä ja ukrainalaisjoukkojen vetäytymistä kaupungin laitamille. Venäjällä puhutaan kaupungin ”vapauttamisesta”. Todellisuus on kuitenkin synkkä. Siihen voi tutustua alta löytyvällä videolla, jolla näytetään materiaalia kaupungista ennen Venäjän hyökkäyssotaa ja sen jälkeen. Alta löytyy myös vertailukuvia Marjinkasta.

Koko kaupunki on käytännössä tuhottu maan tasalle eikä jäljellä näytä olevan enää ainuttakaan ehjää rakennusta.

Tuhot ja venäläispäättäjien ja -median suitsutus onnistuneesta ”vapautuksesta” ovat herättäneet tyrmistystä.

– Tältä näyttää kun Venäjä ”vapauttaa” maasi. Käsittämätöntä tuhoa, kuolemaa ja raunioita. Kaupunkeja ei enää ole eikä niissä asukkaitakaan. Täydellistä tuhoa. Ukraina tarvitsee apua nyt, kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen esimerkiksi sanoo X-palvelussa.

Ukrainalainen poliisijohtaja Oleksii Biloshitskiy taas toteaa, että tuhansien ihmisten elämät on nyt tuhottu.

– Ja tästä venäläiset propagandistit ja miehittäjät ovat nyt ylpeitä, hän päivittelee.

Monet kommentoijat viittaavat Venäjän valtiollisen Rossija 1 -kanavan reportaasiin paikan päältä. Verkkouutiset kertoo siitä tässä jutussa. Venäläisessä uutislähetyksessä Marjinkan valtausta verrataan Berliiniin vuonna 1945. Videolla näkyy raunioiden päälle heitettyjä Neuvostoliiton lippuja. Toisen maailmansodan historia ja sen ”vaihtoehtoiset tulkinnat” on nostettu Venäjällä viime vuosina lähes valtiolliseksi uskonnoksi.

Historian politisoimista diktaattori Vladimir Putinin vallan aikana tutkinut arvostettu Venäjä-asiantuntija Jade McGlynn kirjoittaa videon olevan kuin hänen väitöskirjansa lukemista huonon huumetripin vallassa.

– Mutta jotenkin tämä kaikki on totta. Silkkaa kauheutta.

Venäjän intoilu Marjinkasta voi kertoa myös suuresta tarpeesta esittää kotiyleisölle jonkinlaisia selkeitä saavutuksia rintamalla. Todellisuudessa etenemistä on tapahtunut alueella hyvin vähän viimeisen puolentoista vuoden aikana.

– Venäjän kesän 2022 asemien ja kaupungin länsirajan, missä etulinja nyt menee, välillä on noin yksi maili. Ainoa tätä ja Berliiniä yhdistävä asia on tuhon mittakaava, Ukrainan sotaa pitkään paikan päältä seurannut toimittaja-kirjailija ja Wall Street Journalin johtava ulkomaankirjeenvaihtaja Jaroslav Trofimov sanoo X-palvelussa.

The city of Maryinka was razed to the ground, the lives of thousands of people were destroyed… This is what russian propagandists and occupants are proud of now… pic.twitter.com/BulaIcCa5o — Oleksiy Biloshytskiy (@Biloshytsky) December 27, 2023

There's nothing alive remaining. It's no longer a city. It's just a field. The place where Maryinka used to be pic.twitter.com/QioJU7rDi5 — Ukrainska Pravda in English (@pravda_eng) December 26, 2023

Watching this video is like what (I imagine…) reading my PhD on acid and having a bad trip would feel like. But somehow it is real. The sheer horror of this. https://t.co/VoijRwaGVO — Jade McGlynn (@DrJadeMcGlynn) December 27, 2023